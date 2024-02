La comedia romántica que se estrenó en febrero y se posicionó como una de las mejores

En una jugada maestra para celebrar el Día de San Valentín, Netflix lanzó el pasado 14 de febrero 'Los juegos del amor', una comedia romántica que rápidamente se adueñó de los corazones de su audiencia.

Dirigida por Trish Sie, la película de 105 minutos recoge elementos clásicos del género, presentándolos con un toque moderno que resonó especialmente entre espectadores de 30 a 40 años.



Pese a su aparente falta de originalidad, la cinta ha demostrado ser un éxito indiscutible, figurando en el Top 10 mundial de Netflix poco después de su estreno y manteniéndose entre los favoritos hasta la fecha.

Una trama que encanta y personajes que conmueven



'Los juegos del amor', o 'Players' en inglés, destaca por su trama predecible pero encantadora que sigue a Mack, una periodista deportiva de Nueva York, y su círculo cercano de amigos en su búsqueda del amor verdadero.



A través de un complejo sistema de seducción, estos amigos intentan encontrar pareja, lo que lleva a situaciones cómicas y a veces complicadas, especialmente cuando Mack se enamora de Nick, un corresponsal de guerra.

¿Tom Ellis aparece en ‘Los juegos del amor’? 🤩 ¡Tom Ellis aparece en la peli ‘Los juegos del amor’! Y ya está disponible. pic.twitter.com/RlfRG0HsOM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 14, 2024

La película hace guiños a clásicos como 'Hitch: especialista en seducción', ofreciendo un enfoque fresco y contemporáneo a las tácticas de conquista amorosa.

El elenco, liderado por Gina Rodríguez, Damon Wayans Jr., y Tom Ellis, ha sido elogiado por su química en pantalla, contribuyendo al éxito y la calidez de la película. Sin embargo, ha sido la reacción de la crítica lo que ha solidificado el estatus de la película.

Una periodista, un manual de tácticas para jugar, un grupo de amigos que se mete en todo y un ¿amor? a la vista. 'Los juegos del amor' ya disponible. pic.twitter.com/NfEzyWMhul — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) February 14, 2024

The New York Times la describió como "una comedia romántica a la antigua usanza", destacando que el predecible desenlace no demerita la obra, sino que la enaltece.



The Guardian la calificó de "muy por encima de la media" para producciones de bajo presupuesto en plataformas de streaming, mientras que Variety ofreció una opinión más crítica, calificando la película de "mediocre" y "a veces empalagosa".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.