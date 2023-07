OnlyFans se ha convertido en una plataforma en la que muchas personas están ganando unos cuantos dólares que hacen que sus ingresos mensuales vayan en aumento.



Una de esas personas es la joven colombiana Angie Brand, quien hace algunos días reveló a sus seguidores cuál es la cifra que está ganando a través de su canal en esta plataforma.

En el video, la joven muestra pantallazos de sus ingresos mensuales los cuales siempre están desde los 45 mil a 50 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente a 189 millones de pesos colombianos.



La respuesta de Brand surgió por una pregunta que le hizo uno de sus seguidores, en donde cuestionó: “ayer dijiste que no dirías cuánto ganabas, pero vi una noticia de la cuánto ganas, es verdad?”, para lo cual la colombiana respondió: “amor la verdad yo dije eso, pero no me había dado cuenta de que en una página habían subido mis ganancias, y pues bueno, me voy a abrir con ustedes y les voy a contar”.



"Obviamente yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50 mil dólares", dijo Brand.



Además, la joven comparte las claves para poder ganar esa suma de dinero a través de estas plataformas, diciendo que ha logrado construir un imperio porque sube contenido en sus redes sociales en Instagram, Twitter, en TikTok y en otras plataformas y que con solo 19 años: “hay que invertir mucho, mucho, pero vale la pena, hay que invertir en uno también”.

