Colombiana podría ser la persona más longeva del mundo: tiene más de 120 años

Después del fallecimiento de la francesa Lucile Randon a sus 118 años el pasado 17 de enero de 2023, ahora es reconocida mundialmente como la persona más longeva del mundo a la española, nacida en Estados Unidos, María Branyas Morera, quien tiene 116 años.



Sin embargo, en Colombia se conoció el caso de una mujer quien, según su cédula de ciudadanía, tendría más de 120 años y, aunque no sea reconocida por Guinness World Records, sería la persona más longeva del mundo.



(Lea también: Hoy en día es posible llegar a los 100 años; estas son las claves, según la ciencia).

Nacida el 18 de octubre de 1901 en Buenaventura, Valle del Cauca, María Antonia Cuero tendría 122 años, un mes y 25 días de edad, así lo expuso en su documento de identidad para Caracol Noticias a través de una entrevista.



Debido a la gran cantidad de años que preceden a la mujer, comenta que frecuentemente olvida su edad: "Esos años ya se perdieron, ya no me acuerdo", indicó al medio anteriormente nombrado. Por lo que es gracias a su cédula que puede demostrar cuántos años tiene.



(Puede leer: ¿Cuáles son los secretos de los lugares donde la gente es más longeva y vive mejor?).



Cuero habría vivido una época de grandes cambios desde su nacimiento, pues en el año que nació ocurrieron acontecimientos que marcaron la historia del mundo, como: en Mánchester, Inglaterra, se presentó el primer motor diésel de dos tiempos; Albert Einstein obtuvo su primer trabajo científico; en Noruega, las mujeres participaron -por primera vez en el mundo- en elecciones comunales, entre otros sucesos, según el portal Efemérides 2.0.

María Antonia Cuero. Foto: Captura de pantalla tomada de Coosalud

"Allá en mi pueblo donde yo vivía, en una loma, la luna era grandísima y clarita, el cielo lleno de estrellas, y se veían los chigualos y matrimonios. Ahora apenitas se ve", contó en medio de una entrevista para Coosalud.



En la época en la que nació, Colombia tenía 5 millones de habitantes, un cambio bastante drástico, pues ahora el país cuenta con una población de más de 50 millones de personas.



Para su edad, Cuero es una mujer que no tiene tantos problemas de salud, en comparación a los que personas con la mitad de sus años ya padecen. Según informó para Coosalud, todavía se puede bañar sola, lavar su propia ropa y ayudar a su familia en labores de la cocina.



"María Antonia es una mujer que se baña sola, se pone lo que le da la gana y no usa pañal”, indicó su hija Delcy, para Noticias Caracol.



(Siga leyendo: Mujer de 108 años cuenta su secreto de longevidad: crien animales, no niños).



Cuero considera que está bien de salud debido a que "come dos o tres bananos medio verdes, cocidos, cada día, todos los días".

