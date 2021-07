Colombiana logró salir de Siria luego de que mataran a su esposo

Andrea Betancourt es una colombiana, de 21 años, que logró salir de Siria luego de que en marzo de este año radicales asesinaran a su esposo sirio, al parecer, por motivos religiosos ya que él era un árabe cristiano viviendo en Sweida (ciudad mayoritariamente drusa).



Después de una larga lucha por poder dejar el país del Medio Oriente, de donde no la dejaban salir argumentando que su pareja o un hombre le tenían que dar un permiso de viaje, pudo regresar a Colombia una vez que la familia de su esposo fallecido la ayudara con los permisos correspondientes.



Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que Andrea tuvo que dejar a Maher, su hijo de 2 años. A pesar de haber hecho toda la documentación para poder viajar con él, al final, no recibió el permiso.



“La situación en Siria es terrible, me costó mucho dejar a mi hijo allá, cada día que pasaba estaba pagando 3 dólares por tener la visa vencida”, afirmó Andrea en el programa '10AM', de 'Caracol Radio'.



De igual manera añadió que: "Mis suegros no quieren que mi hijo crezca en Siria, hicimos documentación para que viajara conmigo, pero fue imposible". Por eso asegura que su calvario no terminará hasta que el pequeño vuelva a estar entre sus brazos.



"Mi hijo todos los días llora por mi y yo todos los días lloro por él”, dijo al medio citado.



A Adriana le preocupa la situación sociopolítica de la región. Foto: Efe

Su historia

Andrea conoció al ciudadano sirio Odai Abou Ali Azzam, cuando este se mudó a Venezuela, país en el que tenía familiares y donde iba a poder librarse de la obligación de prestar servicio militar en Siria.



Hace tres años decidieron casarse y se mudaron a Medellín, de donde es oriundo el padre de la joven. Sin embargo, en noviembre de 2020 optaron por irse a vivir a Siria debido a que, tras tener a su primer hijo en 2019, no lograron alcanzar la estabilidad económica deseada en la capital antioqueña.



Ya estando en el país de Medio Oriente, Odai recibió un impacto de bala en su espalda un día en el que salió a hacer mercado. De acuerdo con lo que le dijo Andrea a la emisora radial, su esposo "fue víctima de un grupo armado islamista que no le perdonó practicar el cristianismo".



En ese momento la patria potestad de Maher pasó a ser del abuelo paterno, según dictan la idiosincrasia, costumbres y leyes sirias. Por eso, cuando Andrea les comunicó que deseaba volver a Colombia, la familia de Odai le dijo que podía hacerlo, pero sin su bebé.



Andrea pasó varios momentos difíciles debido a que en Siria, por ser mujer y viuda no podía trabajar, estudiar o si quiera salir a comprar alimentos. De igual manera, le preocupaba la situación de orden público en la región. Al final, su familia, que vive en Medellín, logró conseguir 2.700 dólares para los trámites de su regreso, pero no ha logrado traer devuelta a Maher.



