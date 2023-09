En una entrevista que se transmitió, el pasado domingo 10 de septiembre en el programa de farándula ‘La Red’, el actor Víctor Mallarino, quien es reconocido por producciones como 'Malcriados', 'El Cartel II', 'El encantador' y la serie de Netflix 'Perfil Falso', reveló detalles sobre su situación actual.

(Lea también: Víctor Mallarino: 'Yo soy muy viejito. ¡Hice televisión al aire, en vivo!').

El artista vive desde hace tres años en Madrid (España) y les comentó a los presentadores que disfruta vivir en el país europeo por su tranquilidad. Además, su actual pareja le ayudó a acoplarse mucho más fácil.

Mallarino le contó a los televidentes que disfruta de los espacios públicos de donde vive actualmente. “Si quiero jugar al tenis, que me encanta, no estoy obligado a ser miembro de un club costoso, a tener un carro para poder desplazarme. Aquí agarro mi raqueta, me subo en un bus, 20 minutos, y juego en las mejores canchas de España”, comentó.

¿Quién es la pareja de Víctor Mallarino?

En la entrevista con ‘La Red’, el también director y productor de cine comentó que se encuentra muy feliz con la relación que sostiene actualmente, y que esto le ayudó con su estadía en el país. “Tener una buena vida de pareja me ha ayudado mucho a estar aquí. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho”, expresó.

(Siga leyendo: Víctor Mallarino: ‘Quisiera que la gente se replantee los valores de la Iglesia’).

Seguido a esto, dijo que su media naranja también es colombiana, por lo cual han viajado constantemente al territorio nacional. Se trataría de Pilar Reyes.

“Ella recibió el premio nacional a la Mejor Labor Editorial del Ministerio de Cultura, es de las personas más influyentes dentro de la literatura en español”, detalló el presentador Frank Solano.

Según su perfil profesional, Reyes estudió letras en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es directora de una división literaria del grupo Penguin Random House, la cual está compuesta por sellos como Aguilar, Punto de lectura, Suma, Alfaguara, Lumen, Debate y Taurus.

"Desde 1997 hasta abril de 2009 estuvo al frente del área de Edición General del Grupo Santillana en Colombia, donde se desempeñó primero como editora y luego como Directora Editorial de los sellos Aguilar, Punto de lectura, Taurus, Alfaguara, Suma, Alfaguara Infantil y Juvenil, desarrollando un catálogo local de más de 300 títulos, con un fuerte impacto en la vida cultural colombiana", detalla el grupo editorial en su página web.

Un dato curioso es que la familia de Víctor Mallarino vivió en donde queda actualmente el restaurante del futbolista James Rodríguez, el cual cuenta con más de 350 metros cuadrados, según indica 'KienyKe'.

¿Quiénes han 'flechado' el corazón de Víctor Mallarino?

Victor Mallarino estuvo casado anteriormente con la directora de arte sueca Lotti Haeger, con quien tuvo dos hijos.

(De interés: Víctor Mallarino, de apoyo a crítico de presidente Petro por incumplido: 'Inaceptable').

El actor tuvo una relación con Angie Cepeda y en 1996 se comprometió con Kathy Sáenz, en ese entonces Mallarino tenía 40 años y su pareja 24. El matrimonio solo duró algunos meses.

El actor se ha caracterizado por mantener fuera de los focos su vida privada. Ahora se encuentra en una relación con Pilar Reyes, con quien reside en España.

Víctor Mallarino nos cuenta sobre su estadía en España

Más noticias en EL TIEMPO

Elecciones en Bogotá: Galán lidera y Oviedo es segundo, revela encuesta de RCN y GAD3

Video: peligrosa táctica de robo a extranjeros en pleno Aeropuerto El Dorado, en Bogotá

Alerta de la Contraloría General por efectos fiscales de la transición energética

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO