En fotos: la increíble colección de autos del cantante Yeison Jiménez

Yeison Jiménez no se reserva nada para sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram, pues el cantante de música popular les mostró su lujosa colección de autos un día antes del lanzamiento del concurso de canto ‘Yo Me LLamo’, del cual es jurado.

El intérprete de ‘Aventurero’ ha manifestado en diferentes ocasiones que es un amante de los carros y las motos. Por ello se le ha visto en más de una ocasión presumiendo sus adquisiciones en sus redes sociales.



“Acabo de llegar aquí a la casa, y estoy mirando estos bebés que tanto me gustan (sus carros) (...) Totalmente original. Miren los espejos, amortiguadores, todo, todo, miren la marca de donde se vendió, las calcomanías. ¿A quién le gusta?”, mencionó Jimenez haciendo referencia a la nueva moto que había comprado: una Yamaha DT 125.



Y es que el año pasado se conoció el rimbombante ‘autoregalo’ que se hizo el artista por motivo de la fecha de su cumpleaños: una Mercedes Benz Clase G avaluada en 450 millones de pesos.



No repara en gastos: Yeison Jiménez chicaneó su impresionante colección de vehículos pic.twitter.com/t270xHSTfQ — Minuto Colombia (@minuto_co) October 25, 2021

No bastando con eso, pocos meses después de haber adquirido el costoso automotor, se hizo propietario de una camioneta Toyota Prado TXL de 4 Litros, cotizada en el mercado a 220 millones de pesos.



Además de otras excentricidades, el músico es acreedor de su propio criadero de caballos, en el cual tiene hospedados a 23 potros.

Sus lucrativos negocios además del canto

Yeison Jiménez ostenta una larga carrera musical de más de una década. Sin embargo, el caldense se ha aventurado a emprender y a adentrarse en el mundo de los negocios.



El pasado mes de junio, en conversación para el programa ‘Lo Sé Todo’, manifestó que durante la pandemia fundó una nueva empresa la cual le da buena parte de sus ingresos.



Se trata de una línea de gorras y riñoneras que han sido de gran atractivo entre sus seguidores, pues lleva el mismo nombre de su criadero de caballos: ‘La Cumbre’.



“Hoy en día es una de las cosas que más ingresos me genera. Hemos vendido hasta cuatro veces lo que hay en bodega" , dijo Jiménez en conversación con el medio citado.



“Yo sueño con un almacén, pero no es fácil. Pagar el arriendo de un local, todo es incierto”, puntualizó.



Entretanto, el músico se encuentra ejerciendo como jurado del programa ‘Yo Me Llamo’ que empezó en la noche de este martes.



