Estado actual del hombre atropellado por el papá de Silvestre Dangond

El pasado 10 de diciembre Alejandro Nieves fue víctima de un accidente de tránsito en el que su estado de salud se vio seriamente afectado. Al salir de la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, de Valledupar, en donde se encontraba resolviendo un tema familiar, abordó su moto y fue atropellado por una camioneta.



“Quedé allí tirado... el señor William (Dangond) se bajó de su carro, me miró y dijo: no te pasó nada... se tambaleaba, arrancó y huyó del lugar, dejándome ahí tirado...” aseguró Nieves al programa ‘Lo sé todo’ de Canal 1.



Aunque los médicos de la clínica lo socorrieron de inmediato, Alejandro tuvo que ser internado en UCI debido a un golpe en la cabeza y a fracturas en la cadera, tibia y peroné. Hoy, dos meses después del accidente, Alejandro continúa incapacitado, asegura que no se puede sentar y requiere atención y ayuda para cualquier movimiento durante las 24 horas del día.



En el programa, Nieves informó que lleva cuatro cirugías y los especialistas le han dicho que hubo pérdida de hueso, lo cual podría dejarle unos 5 milímetros más corta una de sus piernas.



William Dangond, 'El Palomo' padre del cantante Silvestre Dangond, se vio involucrado en un accidente de tránsito.Hace pocos minutos arrolló a un motociclista en Valledupar. #Valledupar #Noticias pic.twitter.com/rQROxZgblA — Pivijayrealm (@pivijayrealm) December 11, 2020

Alejandro pide más compromiso en los acuerdos

El afectado asegura que, aunque ya se llegó a un acuerdo con el abogado de William Dangond, padre del conocido cantante Silvestre Dangond, y quien habría sido el conductor de la camioneta que lo atropelló, el valor de la mensualidad acordada no le alcanza para todos los gastos que tiene que solventar luego del accidente.



“Se llegó a un acuerdo económico de un salario de 1’200.000 mensuales, pero eso era lo que ganaba estando bien de salud”. Ahora, debe comprar medicamentos y elementos de desinfección para los que no ha tenido recursos; por eso dice, “que por lo menos me solucionen mi situación de salud”.



También reveló en el programa que ha tenido que desplazarse a 20 terapias presenciales y que para ello se llegó a un acuerdo con su hermano, quien maneja un taxi. “Acordamos con el abogado de Dangond pagar esos transportes, pero ese dinero todavía se le debe a mi hermano”, afirmó.



Otro hecho que lo tiene indispuesto, según dijo en el programa, es que el Soat con el cual se cubrió el accidente fue el de su moto y no el de la camioneta y asegura que las autoridades no hicieron nada al respecto.



Nieves asegura que lo que más le interesa es que el presunto autor del accidente “tenga el valor de venir a hablar conmigo, que yo no soy ningún sicario, ni matón”, puntualizó.

Lo que ha dicho Silvestre

Declaraciones de Silvestre Dangond con relación al accidente ocurrido en Valledupar y en el cuál está involucrado su papá. William 'el palomo' Dangond.

Vídeo 1/3#declaraciones #Opinion #silvestredangond pic.twitter.com/aihOe2DwzG — 🅻🅴🅾🅻🅾🅳🅸🅲🅴 (@LeoLoDice) December 16, 2020

Pese a que Alejandro no exige nada a Silvestre, sino a William, su padre, el cantante aseguró que desde el momento que se enteró de lo sucedido, ha estado atento a la salud de Nieves y que ha enviado a tres personas para que le informen constantemente de su evolución.



Sin embargo, Alejandro Nieves asegura que a él solo se ha acercado una persona.



