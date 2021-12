María Antonieta de las Nieves, conocida en el mundo de la televisión por su participación el 'El Chavo del 8' con el personaje de 'La Chilindrina', confirmó que se contagió de covid-19.



La mexicana, de 71 años, le informó la noticia a sus seguidores por medio de un comunicado.

"A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba", afirmó en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.



También aseguró que se encuentra bien y en reposo en su residencia.



"Voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí", afirmó.



De esta manera desmintió los rumores que rondan en redes sociales sobre supuestas complicaciones y le dio un parte de tranquilidad por el momento a sus seguidores, amigos y seres cercanos.



Nieves no precisó cuáles habrían sido las circunstancias en las que adquirió el virus, a pesar de mantener, según ella, todos las medidas de bioseguridad.



Celebraciones de cumpleaños

Ella cumplió 71 años el pasado 22 de diciembre y, de acuerdo con las últimas publicaciones de redes sociales, estuvo celebrando junto a sus familiares.



“Gracias, Dios, por todas las bendiciones que recibo”, escribió en la descripción de una foto en la que aparece con sus dos hijos, Gabriel y Verónica, y otra pariente.



La celebración venía de días atrás, pues también se le vio en un restaurante compartiendo con distintas personas y hablando con medios de comunicación.



“Un festejo que me están haciendo aquí. Realmente creo que es la primera vez que me lo festejan a parte de mi hija”, comentó en otro video. Además, se mostró contenta por la atención y la comida recibida.



La última vez que apareció en cámara fue el pasado 24 de diciembre cuando se vistió con un traje navideño para dar un mensaje en español y portugués. Dijo que quería mucho a sus “amigos de Instagram” y les deseaba una buena bienvenida del 2022.

Vale recordar que María Antonieta De las Nieves recibió el pasado mes de noviembre un Récord Guiness gracias a su trayectoria: la reconocieron debido a la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil de ‘La Chilindrina’.



La actriz le dio vida a la niña de la vecindad, hija de 'Don Ramón', durante 48 años y 261 días, según el comité del premio.



“‘La Chilindrina’ es un personaje muy reconocido en diversos países de Latinoamérica y el mundo. La experiencia y amplia trayectoria es incuestionable ya que, durante décadas, generaciones tras generaciones crecieron y disfrutaron de su personaje”, aseguró Carlos Tapia, miembro del Récord Guinness, al entregarle la placa.

