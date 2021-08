'¿Quién es ese cadáver que está ahí?': Chilindrina habla sobre su depresión

Los programas de comedia suelen recibir aplausos, ovaciones y elogios. Cada personaje que sube al escenario o que aparece en las pantallas queda en la memoria de los pequeños, de los jóvenes y de los adultos de diversas generaciones.

(Lea también: Así luce el hotel donde se grabó el capítulo del 'Chavo del 8', en Acapulco).

En el caso latinoamericano, programas como ‘El Chavo del 8’ se convirtieron en el ‘faro’ de más de un joven adulto de la actualidad. Miles de millones de habitantes de esta parte del continente se identificaron con alguno de los personajes de la vecindad más inusual de la historia del espectáculo.



Pero cuando baja el telón no todo son risas.



Una vez el personaje queda en silencio, el actor ‘tras la máscara’ puede tener uno que otro inconveniente a raíz de problemas en su vida privada o incluso por diversos altercados provenientes de la esfera pública.



Este fue el caso de María Antonieta de Las Nieves, actriz mexicana que encarnó a la ‘Chilindrina’ en la mencionada producción y quien, por estas fechas, prepara el ‘último baile’ de su personaje: una gira de adiós.

Facebook Twitter Linkedin

La Chilindrina alegró a toda una generación. Foto: Archivo Particular

‘Fue un año en el que no sabía qué iba a ser de mí’

Vale destacar que la ‘Chilindrina’ estuvo resguardada tras la aparición del covid-19 y las diversas restricciones impuestas en los países del mundo. Estas medidas afectaron, principalmente, al espectáculo, dado que no se permitían aglomeraciones y, por lo tanto, no era posible ir a cines ni a teatros, mucho menos a sets de filmación.



No hubo nada más que incertidumbre.

(Le contamos: 'La Chilindrina' se habría hecho una cirugía para lucir siempre joven).

Según ‘Televisa’, María Antonieta sufrió una pérdida durante los momentos previos a la pandemia: su esposo falleció.



Gabriel Fernández murió, en septiembre de 2019, después de durar una extensa temporada en el hospital. La noticia la dio a conocer Carlos Villagrán, ‘Kiko’, y a los mensajes de condolencias se unieron otros viejos conocidos de la pareja, como Edgar Vivar, ‘El señor barriga’.

Así te recordaré siempre , compadre!

Felices y juntos🌷 pic.twitter.com/mSIkApmC8A — Edgar Vivar (@varedg) September 15, 2019

Al quedar sola, y además encerrada en casa, María Antonieta cayó en una profunda tristeza que por poco la arrastra al abismo.



Fue ella misma quien, poco a poco, notó su deterioro y se levantó de nuevo.



“No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más (…) Llegó un día en que me desperté y dije ‘¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?’ (…) Baje diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar”, indicó.



‘Chilindrina’ dijo, además, que poco a poco se recuperó y logró “salir adelante” después de que le hicieron diversos análisis. Varios especialistas la ayudaron con su estabilización.

Facebook Twitter Linkedin

María Antonieta también encarnó a la abuela de 'la Chilindrina'. Foto: Televisa

Ella aprovechó para hablar de su libro e indicó que las peleas con ‘Chespirito’ –un rumor cada vez más concreto en el mundo del entretenimiento indica que los miembros de la vecindad se enfrascaron en diversas peleas personales y judiciales que los llevaron a distanciarse– esos ‘rifirrafes’ ya quedaron en el pasado. Quiere limar asperezas y, junto con su circo, darle una calurosa despedida al personaje de la ‘Chilindrina’.



Con la vacunación avanzada en diversas partes del continente, María Antonieta de Las Nieves comenzará la gira del adiós en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ella arribó esta semana.

(Le puede interesar: ¿Qué tan cierto es que Disney hará un 'remake' de ‘El Chavo del 8’?).

María Antonieta de Las Nieves nació el 22 de diciembre de 1950. Tiene 70 años. Inició su carrera artística siendo muy niña, pues, con tan solo ocho años, hizo parte de la producción ‘Senda Prohibida’.



Trabajó en otros programas de espectáculo hasta que a mediados de los años 70 conoció a ‘Chespirito’ e iniciaron los primeros pilotos de lo que después se convirtió en ‘El Chavo del 8’.



En este siglo continuó representando diversos papeles en producciones mexicanas. En los tiempos recientes prestó su voz para el doblaje latino de uno de los personajes de la película animada ‘Ralph, el demoledor’. En 2018 participó en el reality ‘Cantadísimo junior’. Fue tras ello que se alejó de la vida pública hasta ahora.

Facebook Twitter Linkedin

La Chilindrina durante una de sus presentaciones. Foto: EFE

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO