María Antonieta de las Nieves es afamada en el mundo del espectáculo televisivo por haberle dado vida a la ‘Chilindrina’, uno de los personajes principales del icónico programa méxicano ‘El Chavo del 8’.



Su actuación como la hija de ‘Don Ramón’ catapultó su carrera artística al estrellato, pero sobre todo la hizo conocer al amor de su vida.

Cuando tenía 20 años, se casó con Gabriel Fernández, quien era el productor y narrador del programa “número uno de la televisión humorística”, como solía decir en cada entrada del show.



Se conocieron porque ambos hacían parte del equipo de trabajo del legendario humorista Rodrigo Gómez Bolaños, por lo que compartían set casi que a diario.

Facebook Twitter Linkedin

El chavo del 8 duró al aire por siete años en la televisión latinoamricana. Foto: EFE

Su unión duró 48 años hasta que Fernández murió a causa de complicaciones pulmonares relacionadas con una neumonía, a los 85 años de edad.



La tristeza invadió a la familia Fernández, pero sobre todo a María Antonieta de las Nieves, quien recalcó para el programa ‘Ventaneando’ que fue uno de los peores días de su vida.



“La gente no sabe cuánto lo amé, cuánto lo añoro y como lo quiero hasta la fecha. La gente no sabe que estoy medio loca porque yo siento que habló con él y que él me contesta, entonces esto es algo muy bonito y muy romántico”, dijo la actriz de 71 años.



(Siga layendo: Jorge Enrique Abello despide a Dora Cadavid, la eterna Inesita).



Así mismo, narró que cuando su marido partió de este mundo tuvo muchos problemas para dormir, pues todas las noches se acostaba con su esposo agarrados de la mano.



La ausencia de su pareja después de su fallecimiento le impedía conciliar el sueño y se estaba volviendo un problema para su salud.



Sin embargo, la ‘chilindrina’ se ingenió un método para poder dormir con tranquilidad.

La mujer compró un peluche de un tigre, pues lo relaciona con el amor de su vida.



(También: Dora Cadavid y la dura situación que la llevó a vivir en un ancianato).



Cada vez que es la hora de descansar, agarra fuerte sus patas, y según manifiesta, le da tranquilidad.



“Siempre lo voy a tener cerquita de mi corazón, mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida y lo sigo pensando así, lo quiero muchísimo”, puntualizó la icónica actriz.



Cabe destacar que al igual que la tristeza tiene diferentes variantes, la soledad también tiene muchos matices. una de ellas es el sentimiento de apego que generan los objetos de vinculación de seres queridos fallecidos.



Esto se debe porque, según manifiestan los expertos de la Universidad de las Islas Baleares, aún no se ha aceptado el hecho del fallecimiento.

Más noticias

Rihanna espera su primer hijo junto a A$AP Rocky

'Vita' Aranda, la modelo asesinada durante concierto del Binomio de Oro

¿Quién era Cheslie Kryst, Miss USA 2019, cuya muerte conmociona EE. UU.?

Tendencias EL TIEMPO