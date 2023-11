'Me siento muy sola': la Chilindrina busca novio, estos son los requisitos que pide 

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel global, su paso por la recordada seria 'El Chavo del 8' dando vida a la 'Chilindrina' le dio gran reconocimiento.



En una reciente entrevista, de las Nieves aseguró que estaba buscando el amor a sus 72 años e incluso postuló a algunos actores que le gustarían como pareja.



Cabe destacar que Maria Antonieta de las Nieves estuvo casada con Gabriel Fernández durante 48 años y tuvieron dos hijos. Fernández estuvo varios días hospitalizado debido a una pulmonía y falleció.



Ahora, la Chilindrina quiere darse una nueva oportunidad en el amor, esto lo confesó en una entrevista con 'Sale el sol'.



"Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 75 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada, en cuanto haya uno que me diga: Tengo entre 60 y 70, y estoy libre, pues aquí estoy", dijo en el programa.



Pese a que busca una pareja, la actriz dijo que no quería volverse a casar, pues prefiere que las cosas fluyan.



"Cada quien en su casa, ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita. ¡Pero nada de matrimonio! ya no se usa casarse", dijo.



Maria Antonieta de Nieves dijo que estaba abierta a las posibilidades y le interesa una historia llena de aventuras y mucho amor para salir de la depresión en la que se encuentra.



“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento”, puntualizó.

