¿Sabe cuál es, quizás, la casa más angosta del mundo?

La mayoría de personas en el mundo sueñan con vivir en amplios espacios, bien sea en casas o apartamentos. Parece casi increíble pensar que alguien pueda vivir en un lugar de aproximadamente 72 centímetros en su punto más angosto y cerca de 122 centímetros en su punto más amplio.



No obstante, el escritor y director de cine israelí Etgar Keret fue el primer inquilino del edificio. De hecho, la 'Casa Keret', como se le conoce, fue nombrada de este modo por su habitante.

Esta particular vivienda está ubicada en Varsovia, Polonia. Fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczęsny a través de la firma de arquitectura Centrala y representó un gran reto para la arquitectura, no solo por sus estrechas dimensiones, sino porque el terreno no mide lo mismo por todos lados.



Lo que sí logró el arquitecto de la 'Casa Keret' fue aprovechar literalmente cada centímetro del espacio. De este modo, uno de los grandes retos de la construcción fue lograr la entrada de luz natural, para ello dispuso de dos ventanas que dan a la calle pero que no se abren y paneles translúcidos de vidrio que hacen parte de las paredes.



La vivienda cuenta con dos plantas y dispone de un dormitorio, una cocina, un baño y una zona de estar. En la cocina, por ejemplo, solo cabe una nevera de dos bebidas, pero el diseño es tan sofisticado que a simple vista no le hace falta nada. También cuenta con un sistema propio de aguas residuales y la luz la obtiene de un edificio vecino.



La casa es considerada como toda una obra de arte y un claro ejemplo de un adecuado uso de los espacios y los recursos. Sin embargo, no tiene un lugar en un museo, sino es una casa completamente habitable y de uso residencial.



