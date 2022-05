Muchas de las historias escalofriantes de la película de terror 'El Conjuro' fueron inspiradas por los sucesos que se han registrado en la casa '1677 Round Top Road', la cual queda ubicada en Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos, y fue construida alrededor de 1826.



Tras varios meses a la venta, apareció una compradora de la vivienda, quien pagará 1,525 millones de dólares por la propiedad.



(Lea también: Las ciudades de Estados Unidos que pagan a quienes vivan allá)

Se cree que esta particular construcción, la cual tiene poco más de 3,000 pies cuadrados, está embrujada por la presencia de Bathsheba Sherman, quien vivió en la casa en el siglo XIX.



"Hasta el día de hoy, se han reportado innumerables sucesos. Las escalofriantes historias, incidentes y recuerdos de los residentes y visitantes de la propiedad se han contado en docenas de producciones", dice la compañía inmobiliaria Mott & Chace Sotheby's International Realty en su página web.



De acuerdo con Benjamin Kean, quien hace parte de Mott & Chace, la casa ya tiene una nueva dueña, por increíble que parezca. Se trata de Jacqueline Núñez, una promotora inmobiliaria de Boston quien tuvo que pasar una entrevista sobre los planes que iba a realizar con el antigua casa.



"Esta compra es personal para mí. No es un desarrollo inmobiliario. Se trata de mis propias creencias. Soy una persona profundamente espiritual. Es una parte muy importante de mí. Esta casa es una oportunidad para conectarse con personas que se mudaron y fallecieron", aseguró Núñez para 'The Wall Street Journal'.



La mujer dijo para el medio mencionado que piensa continuar con las investigaciones paranormales nocturnas, recorridos diurnos y transmisión de eventos en vivo que se realizan allí. Además, dijo que la posible presencia de un ser maligno no le causa miedo.



(Además: Estudiante logró comprar una casa vendiendo ropa usada por internet)

El caso que inspiró la película

Ed y Lorrain Warren, célebres expertos de lo paranormal, investigaron esta residencia en los años 70, luego de que Andrea Perron, de 63 años, contara que ella y su familia habían vivido cosas escalofrinates ahí.



Perron, según 'The Wall Street Journal', dijo que vio a su madre levitando en una silla y luego siendo lanzada durante una sesión de espiritismo. Ella comentó que su madre se golpeó la cabeza contra el suelo con tanta fuerza que pensó que la habían matado.



Tras de que los Perron dejaron la vivienda, en 1980, su caso inspiró múltiples libros y producciones, entre ellas 'El Conjuro', aunque allí no se grabó la película. Además, los fanáticos a los paranormal han visitado la casa durante años y han organizado recorridos.

ELTIEMPO.COM

Más noticias: