La casa de terror que paga más de 60 millones de pesos por recorrerla

Russ McKamey es el propietario de una casa embrujada en Summertown (Tennesse - Estados Unidos). La estructura está diseñada para que las personas vivan experiencias intensas relacionadas con el miedo.



Hasta el momento, según reportaron medios internacionales como el Daily Mail, citando a McKamey, nadie ha sido capaz de llegar hasta el final del recorrido, por lo que su dueño está decidido a pagar 68 millones de pesos (20 mil dólares) a quien viva toda al travesía.

La propiedad ha aparecido en el programa 'Hunters', de Netflix, y en su página web oficial aparece un video que muestra la experiencia que vivirán quienes decidan entrar al lugar. También publican fotos en su cuenta de Instagram, en la que tienen 2.930 seguidores.

Lo particular de este lugar es que entrar a él solo cuesta una bolsa de comida para perros, pues es lo que pide su dueño para poder alimentar a sus mascotas.



Otra de las condiciones es ver un video de dos horas en el que los concursantes observan las experiencias de los últimos visitantes.



Otras reglas a cumplir son: que las personas que quieran ingresar deben ser mayores de 21 años y presentar un examen médico que avale condiciones físicas.



También hay que firmar un contrato de 40 páginas y presentar una prueba antidoping el mismo día.



Y hay una última regla: quienes piden no terminar el recorrido, al salir, deben grabar un mensaje en cámara diciendo: "No tienes que hacer esto", según el Daily Mail.



De acuerdo con información oficial, los participantes deben soportar entornos húmedos, esfuerzo físico y contacto cercano con 'criaturas'.



La casa de McKamey está inspirada en películas clásicas de terror y busca llevar al extremo los sentimientos de pánico y miedo.

Tendencias EL TIEMPO