¿Surgirá el amor en ‘La casa de los famosos’? Participantes se hacen ‘cambio de luces’

‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado domingo 11 de febrero, 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.



De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competiciones.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.



Una de las participantes que más ha sobresalido es Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños, quienes en pocos días han hecho una gran amistad, por lo que, la venezolana aprovechó la confianza y confesó que siente atracción por uno de sus compañeros.



En una privada conversación, la actriz y modelo aseguró que sin importar lo que pase “Voy a lanzarme con todas y dejar que pase lo que tenga que pasar”, pues indicó que uno de sus compañeros le ‘ha estado tirando los perros’.



Sin embargo, Isabella Santiago menciona que tiene un gran interrogante y es si su compañero, con el que ‘coquetea’ sabe que ella es una mujer trans, pues dijo: “Obvio, debe saber, pero uno nunca puede dar por hecho lo que esté pasando por su cabeza”.



Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘La pupuchurra’ e Isabella Santiago sostuvieron una larga conversación y hablaron sobre la posibilidad de darle una ‘La pupuchurra’ e Isabella Santiago oportunidad al amor dentro de la ‘casa más famosa de Colombia’ y durante la charla, la modelo venezolana confesó que hay uno de los compañeros con los que ‘se hace cambio de luces’.

En principio, ‘La pupuchurra’ pensó que el compañero por el que Isabella Santiago se siente atraída era Miguel Melfi, sin embargo, la venezolana le confesó que aunque sostiene una gran amistad con el panameño, él no es el hombre por quien sienta atracción.



“No chica, a mí Melfi me gusta como amigo, sabes, hablamos mucho y es muy atento, pero no sé. En cambio, con este siento algo diferente y él también me mira de forma especial, pero ajá, ya tú sabes que uno imagina algo y ellos otra cosa. Además, que tampoco sé si tenga prejuicios o no”, dijo la modelo.



Ante la confesión de Isabella Santiago, la caleña animó a su compañera a conocer a su pretendiente y a que principalmente se dé cuenta si es algo mutuo, “Yo me alegro mucho por los dos, me parece muy bacano lo que estás viviendo. Y te digo algo, si ya te demostró que no sufre de masculinidad frágil es por algo, porque si te charla, te sonríe y demás es un buen indicador”, dijo Bolaños.



Sin embargo, las famosas no dijeron el nombre del hombre que estaría pretendiendo a Santiago, por lo que los televidentes han sacado sus propias conclusiones y han dejado comentarios en las redes sociales, donde destacan: “Me encanta el pensamiento de Martha”, “Los que entran a ese reality siempre salen emparejados. ¿Eso también estará en el libreto?”, “Creo se refiere a Juan David, por eso lo mostraron ahí”, entre otros.

En este momento soy Isabella Santiago escuchando las estupideces que anda diciendo el tronco morrongo de Juanda#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/gWAZjxszOo — Jean K 🙂 🇨🇴 (@JeankSA05) February 13, 2024

