'La casa de los famosos': situación de Omar Murillo se complica tras salida de ‘Culotauro’

Camilo Díaz, conocido como 'Culotauro' en el mundo de la comedia, salió de 'La casa de los famosos Colombia' el 31 de marzo, luego de llegar por primera vez a la sala de eliminados. Las votaciones del público quedaron así: 'Bola 8', fue el primer salvado con un porcentaje de 24,87 por ciento; en segundo lugar, quedó Alfredo con el 20,50 por ciento; de terceras Juan David con 18,40 por ciento, la última en ser salvada fue Sandra Muñoz con 18,32 por ciento y finalmente quien abandonó el 'reality', fue el humorista con 17,91 por ciento.

La primera en demostrar tristeza por su partida fue Diana Ángel, quien lloró al ver que el joven no regresó; las lágrimas fueron secundadas por Alfredo, su ‘pana’, dentro del formato.

Antes de irse por completo, ‘Culotauro’ movió su última ficha y dejó nominada a Martha Isabel Bolaños, por causa de los roses que tuvieron en los últimos días de convivencia.

Sin embargo, no solo con la actriz caleña se presentaron inconvenientes, el comediante también chocó en algunas ocasiones con Omar Murillo.

Omar Murillo no tiene buena relación con otros famosos

El actor conocido como ‘Bola 8’ ha generado malestar en ‘La casa de los famosos’, debido a la espontaneidad que no oculta en ningún momento del día o noche.

El tono de voz del hombre ha molestado a varios de sus compañeros, por esto, a quienes le han pedido que lo modere a la hora de cantar, pero esto no se ha logrado del todo.

Aquellos que no son simpatizantes suyos, usan un apodo para hablar de él sin que Omar se dé cuenta, cada vez que se reúnen.

La Segura, Karen Sevillano, Ornella, Diana Ángel, Alfredo, Juan David y Miguel Melfi, se han referido al hombre como “4x2” en distintas ocasiones, el seudónimo también lo han adoptado algunos televidentes que piden su eliminación.

Cabe recordar que el Viernes Santo, cuando se hizo la actividad de regalarle una carta a un compañero, los participantes anteriormente mencionados se burlaron de la mala ortografía de Murillo, pero poco después ‘La barbie costeña’ se arrepintió y pidió disculpas ante las cámaras.

“Hoy pasó una situación y no estoy orgullosa de eso. Ahorita en la cocina estábamos hablando de la carta de ‘4x2’. (...) Esa gente que tiene faltas de ortografía a veces lo hacen porque ni siquiera les importa, solo lo hacen para plasmar su opinión y no le importa cómo lo perciba el otro”, dijo la ‘influencer’.

Y continuó: “Este man me había pedido un par de consejos de ortografía, pero eran horrores ortográficos, y yo le estaba contando a los pelados: ‘Es que este me preguntó si esto llevaba H jajaja’. Automáticamente me sentí como un cul... Yo no sé por qué dije eso, perdón”.

@canalrcn ¡Arrepentida! Así se mostró ante las cámaras Ornella Sierra, pues sintió que no estuvo bien que se haya tomado con humor el tema de la mala ortografía de Omar Murillo. 👀😳 #LaCasaDeLosFamososCol, una producción del Canal RCN y ViX. #TikTokMeHizoVer ♬ sonido original - CanalRCN

