La famosa presentadora de ‘Laura en América’ se enfrentó a Natalia Alcocer, actriz y presentadora que ha estado en programas como ‘Zona Rueda’, ‘La rosa de Guadalupe, y ‘Survivor México 2021’ , y otros miembros de ‘La casa de los famosos’, uno de los reality shows de la cadena ‘Telemundo’.

En un video que publicó el mismo programa se puede ver la pelea que se dio momentos después de la eliminación del participante Luis ‘Potro’ Caballero, cuando Alcocer estaba siendo consolada mientras lloraba.



Repentinamente, las dos mujeres comenzaron a gritarse: “¿Mi gente, perdón? ¿Mi gente qué, Laura? ¿De qué estás hablando? No, perdóname, no es mi gente, no tiene que gritar. Usted déjeme a mi sentir lo que yo quiera” comenzó diciendo Alcocer, aparentemente respondiendo a algo que le gritó la presentadora peruana.



Después, la pelea se tornó más agitada debido a que Laura Bozzo llamó a la mujer hipócrita, a lo que Alcocer respondió también entre gritos que la respetara.



“Yo no necesito tu respeto. Reverenda hipócrita”, contestó la expresentadora de ‘Laura en América’.

(Le puede interesar: ‘MasterChef Celebrity’: la verdad sobre la salida de Aida Bossa).

Después de un intercambio de insultos, la actriz mexicana Ivonne Montero, quien ha participado en películas como ‘El tigre de Santa Julia’ y en telenovelas como ‘¡Anita, no te rajes’ y ‘El señor de los Cielos’, decidió interferir para conseguir la calma de las otras participantes, pero resultó insultada.



“Y tú dedícate por un hombre, porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible, vas de cama en cama” le dijo Bozzo a Montero, por lo que Alcocer volvió a interceder y le pidió respeto a las “mujeres que son mamás”.



El altercado causó tal alboroto en la casa que un grupo médico tuvo que ingresar, debido a que la peruana, de 69 años, tuvo una baja de presión. Sin embargo, lograron estabilizarla sin mayor problema.

(Le recomendamos: Mensaje de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo agudiza rumores de ruptura).

¿Cómo reaccionaron a la pelea?

Por lo que comentó Alcocer en las entrevistas individuales, su objetivo es eliminar a Laura y ahora cree que tiene la oportunidad, pues varios participantes de la casa pueden sentir que la presentadora pasó un límite cuando se metió con la hija de Montero.



Sin embargo, muchas personas en los comentarios apoyan a Laura Bozzo y dicen que es una de las participantes con más “carácter”.

Más noticias

- 'Epa Colombia' arremete contra Yina Calderón: '¿Por qué no me superas?

- Camilo Echeverry compartió conmovedora carta que recibió de una fanática

- Ivy Queen habló por primera vez de su compleja enfermedad: ‘Soy guerrera’

- Johnny Depp vs. Amber Heard: suspenden sesión de deliberación, ¿qué pasó?

Tendencias EL TIEMPO