La casa de los famosos: ‘La Segura’ se confesó y contó que fue víctima de ‘brujería’

La espera terminó, ‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado domingo 11 de febrero, 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.



De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competiciones.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.



Una de las participantes que más ha sobresalido es Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, quien ha hecho amistad con la líder de la semana, Karen Sevillano, en uno de los momentos en ‘La casa de los famosos’, la caleña dio detalles de uno de los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado en su vida personal.



Anteriormente, la creadora de contenido aseguró que sospechaba que le estaban practicando un maleficio, pues tuvo una época en la que su salud se vio muy debilitada y tuvo que ser internada de urgencia en varias ocasiones y lo más raro es que los médicos no le encontraron una enfermedad.



“Un médico me cogió el brazo y él me dijo, no busque acá, mejor busqué otras opciones”, mencionó la influencer al confesar que todos los exámenes médicos le salían bien.



En una conversación con Karen Sevillana, la influencer confesó que fue entonces cuando decidió buscar la ayuda de alguien que trabaja con esa magia y al asistir le pidió que provocara vómito.



“Yo cogí un balde del lavadero, cuando sale una cosa negra. Entonces, de un momento a otro, empezó a abrir las patas y las tenazas y era un gusano gigante”, dijo ‘La Segura’.

“¿Y yo le decía, pero dígame, esto hace cuánto está mi cuerpo? Porque es que eso no lo veía. Yo he pasado por 1.000 resonancias y nadie las veía”, dijo la caleña, quien además aseguró estar desconcertada porque no se explica cómo llegó ese animal a su organismo.



“Sí, eso fue metido con brujería, obviamente no te lo van a ver en una resonancia”, indica que le respondió la persona que la atendió.



De igual forma, Natalia Segura le confesó a Karen Sevillano que durante esa época se vio enfrentada a varios malos momentos, por lo que con ayuda de la persona experta en magia viajó a Barranquilla, donde encontraron varios “trabajos” que estaban dirigidos a acabar con ella y su carrera.



“En la tumba donde me tenían enterrada, tenía la misma fecha de nacimiento que yo, o sea, era de una persona que tenía la misma fecha de nacimiento que yo, en 1992. Al buscar más adentro encontraron dos entierros pequeños y cuando él abrió eso, lo primero que veo es una prenda cortada mía de un pijama, cuando vi ese pijama de unicornio yo no lo podía creer”, puntualizó la famosa.

