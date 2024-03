La casa de los famosos: entró Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, por rumores

En el transcurso de la última semana, diversos videos circularon en las redes sociales sobre la convivencia entre la actriz Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi en 'La casa de los famosos', puesto que se les ha visto muy cercanos en diferentes ocasiones.



(Lea también: Esposo de Nataly Umaña habló de la 'relación' con Melfi en 'La casa de los famosos')



Esto tiene a los colombianos pendientes del programa, ya que la ibaguereña sostiene un matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada. Ante esto, decidieron llevar al esposo de Umaña a 'La Previa' que se hace por medio de 'VIX', para que le expresara a los televidentes cuál es su perspectiva frente al asunto.

Durante la entrevista realizada el domingo 3 de marzo por los presentadores Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, Estrada explicó que lo que había estado sucediendo con Melfi y su esposa debía hablarse entre ellos desde el respeto.



"Realmente la relación de Nataly y la mía siempre ha estado basada en la confianza, el respeto. Lo que está sucediendo hoy día en 'La casa de los famosos' es algo que considero que debemos hablar ella y yo eventualmente en privado, con todo el amor y la seriedad que se merece".



(Siga leyendo: ¿Alejandro Estrada perdonará a Nataly Umaña tras su ‘amorío’ en La casa de los famosos?)

Alejandro estrada dio su opinión sobre lo que ha visto de Nataly Umaña y Melfi en el 'reality'

Cabe destacar que anteriormente el esposo de Nataly Umaña fue parte de un 'reality' parecido, por lo que antes de que ella ingresara al 'show' tuvieron una charla en la que tocaron diversos temas como pareja para que su relación pudiera continuar en pie: "Uno sabe a lo que se puede enfrentar, pero cuando lo conversamos, la estrategia estaba basada en el amor propio y el respeto por el otro".



Ante su respuesta, Roberto Velázquez le preguntó cuál era esa estrategia que habían acordado durante la estadía de la actriz en el programa, a lo que Estrada respondió: "Lo conversamos como pareja de hasta donde quizás se podía llegar, no hasta acá. Pero nuestra relación está basada en la autenticidad".



(De interés: Alejandro Estrada reaparece con reflexiva publicación tras beso de Nataly Umaña y Melfi).

"El encierro lo cambia todo, vuelve todo un poco más hostil, es muy difícil entender lo que están viviendo las personas adentro, el encierro trae acciones que luego repercuten, como está sucediendo. Yo lo puedo entender bastante", explicó el actor.



En la transmisión de 'RCN', Alejandro estrada escuchó lo que pensaba Miguel Melfi sobre lo que estaba sucediendo con Nataly Umaña, puesto que 'El jefe' le preguntó que si él creía que sus actos podrían tener o no repercusiones negativas en las personas involucradas.



"De que puede repercutir de forma negativa en algunas personas, puede pasar, al igual que cualquier tipo de relación que ocurra aquí dentro de la casa puede causar incomodidades en otras personas, de eso yo estoy consciente. No me siento bien en el fondo, pero fue algo que yo no elegí, que ninguno de los dos eligió y si se dio no fue por algo que hiciéramos nosotros", explicó el participante de 'La casa de los famosos'.



A lo cual Estrada opinó que el comportamiento que el panameño está teniendo con su esposa dejaba ver los valores que este tiene frente a la vida: "Yo no estoy defendiendo a Nataly, yo le quise hacer una pregunta a este chico para que recordara a su hogar, a su familia. Ni lo culpo, simplemente está mostrando sus principios".

Alejandro habló en exclusiva sobre su matrimonio con Nataly

Más noticias en EL TIEMPO

Melfi y Nataly Umaña se dieron su primer beso en 'La casa de los famosos'

Video confirmaría romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi en La Casa de los Famosos

Esposo de Nataly Umaña habló de la 'relación' con Melfi en 'La casa de los famosos'

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO