Martha Isabel Bolaños es la primera participante de 'La Casa de los Famosos Colombia'

Los colombianos están ansiosos por saber quienes serán los participantes del nuevo reality de RCN, 'La Casa de los Famosos'. Hasta el momento conoce que en este programa tendrán que vivir 22 personalidades del mundo del espectáculo, deportes y redes sociales en una casa donde serán vigilados todo el tiempo.



Se espera que este programa enganche a los televidentes con los dramas por la convivencia, la estrategia y la vida cotidiana de cada uno de los participantes.

Desde que se anunció el programa, los colombianos están impacientes por conocer quienes serán los famosos que estarán en el reality. Para la sorpresa de muchos, en las últimas horas, RCN relevó la primera participante del programa, que es la actriz y empresaria caleña Martha Isabel Bolaños, quien es recordada por darle vida a 'La Pupuchurra' en 'Yo soy Betty, la fea'.



Además, ella se ha destacado en programas como 'MasterChef Celebrity' por ser una mujer de carácter fuerte y espíritu competitivo. En una grabación reveló que entra a la casa con ganas de ganar, aunque admitió que no es muy buena realizando estrategias.



(Lea también: Hombre atropelló a mascota en Jamundí y se dio a la fuga: 'Por animales no paro').



Asimismo, afirmó que ella es una mujer muy tranquila y que las personas podrían pensar que ella cocina mucho y que seguramente cocinará para toda la casa, pero confirmó que no va a hacer tal acción o recoger el desorden de los otros.

Una de sus expectativas es encontrar un buen parejo de salsa, pues es una música que la apasiona. Por otro lado, comentó que está abierta a encontrar el amor en la casa, sin embargo, aclaró que solo la verán dándose besitos o carias, pues su madre y abuela la estarán viendo.



Por último, aseguró que mientras comienza la producción ella se está preparando física y, sobre todo, mentalmente para aguantar todo lo que se le viene dentro de la casa.



(Lea también: Andrea Valdiri hizo una fuerte confesión sobre su último embarazo: 'No me hallaba').

Tras el anuncio, los internautas aseguraron que el reality va a estar muy bueno, pues ella es una rival muy fuerte.



"Lo que se viene es candela'; "Ayyy papá se prendió"; "No tenía en la mira este reality, pero si está @marthaisabelii hay que verlo sí o sí"; "Esto empieza a pintar muy bueno con Martica"; "La amooooooo y desde España no me la perderé así me toque trasnochar"; ¡Qué bueno!!! Me encanta Marta, siempre será mi favorita en cualquier reality, no veo la hora que empiece", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

