Catalina Maya presenta su refugio familiar en Miami.

Pronto cumplirá diez años de haberse radicado en Miami y pese a la distancia, Catalina Maya sigue siendo una de las modelos más recordadas y queridas del país. Recientemente tuvimos el placer de volverla a ver en televisión, pero en esta oportunidad como jurado del reality La Agencia, batalla de modelos, donde no solo demostró su talento y profesionalismo, sino que dejó claro que conoce de lleno la industria de la moda.

Quienes la conocen y comparten con ella a diario saben que es una mujer inteligente, encantadora y tranquila. Sus penetrantes ojos azules, mezclados con su piel trigueña y una envidiable figura explican el fenómeno del éxito profesional y personal que atraviesa.



Hace solo seis meses cambió de residencia. Se mudaron a una espectacular y moderna casa de fachada alta y de dos plantas ubicada en Coral Gables, la cual está rodeada de palmeras y la típica vegetación de Miami. Allí, en medio de un fin de semana tranquilo, Catalina nos abrió las puertas su nuevo hogar para mostrarnos parte de su intimidad y de sus rincones favoritos.

—¿Qué ha sido lo más lindo de vivir aquí?



—Son muchas cosas, pero una de las más importantes es que mis hijos pueden estar cerca de su papá (el mexicano, piloto de automovilismo, Adrián Fernández) y eso es clave para mí. Además, es un lugar muy latino y eso me ha permitido conservar algunas tradiciones y costumbres de mi país. Adoro su clima, las personas, el ambiente que se vive. Todos somos muy felices en esta ciudad.



—¿Por qué decidieron mudarse?



—Queríamos tener un nuevo espacio, que fuera más amplio y más central; antes vivíamos en Key Biscayne.



—Tu casa tiene seis habitaciones, salas, una hermosa e impecable cocina abierta y hasta tienes un estudio donde haces tus programas de radio. ¿Cuál de todos estos espacios es tu favorito?



—Toda mi familia siempre termina reunida en la sala de televisión porque nos encanta el plan de ver películas y series acompañadas de crispetas, es aquí donde compartimos más tiempo juntos y además es el lugar donde vive Milo, nuestra mascota; entonces al final, estamos todos reunidos.



—Hablemos de la decoración. ¿Qué estilo tiene? ¿Te involucraste mucho en su proceso?



—Es moderno contemporáneo y hubo una diseñadora de interiores peruana que nos asesoró mucho a Felipe y a mí, se llama Úrsula Barrantes y los tres nos encargamos de todos los detalles. Yo me considero una superama de casa y me gusta fijarme hasta en las flores, los tapetes, los cuadros, todo. Digamos que estuve de cabeza metida en toda la decoración y el resultado nos encantó, nos quedó divina, tal como la queríamos.

—El blanco es, sin duda, el color protagonista de toda la casa. ¿Alguna razón en especial?



—Sí, este color nos da mucha paz y tranquilidad a todos. Además, refleja un ambiente limpio y con una energía pura, y eso es lo que buscamos al final del día, cuando llegamos a nuestra casa.



—Viajas con cierta frecuencia a Colombia, ¿has pensado radicarte nuevamente allí?



—Estoy yendo cada dos o tres meses al país, y por ahora no he pensado en regresar porque mis hijos tienen aquí a su papá y su mamá. Sin embargo, si me saliera un proyecto más largo podría pensar en ir por temporadas.



—¿Cómo están tus hijos, Niko y Valentina? ¿Cómo son ellos?



—Están hermosos la verdad, Valentina ya tiene 12 años y Niko 11. Ella es una mujer enfocada, muy buena estudiante, está creciendo y le está empezando a gustar todo el tema de la moda y el maquillaje. Somos muy unidas y tenemos una linda relación; además, tiene un humor negro espectacular. Niko es mi debilidad, es muy parecido a mí en su forma de ser, tiene una suerte impresionante, le encanta el fútbol, comer bien, es buena vida, él me ilumina los días cuando lo veo en la mañana.

—Ya cumpliste un año y medio de casada. ¿Cómo va tu matrimonio?



—Vivo muy feliz y contenta junto a él, tenemos una relación con altas y bajas, como cualquier pareja. Felipe llegó para darle vida a mi vida, cada día lo quiero más y no me arrepiento ni un solo minuto de la decisión que tomé de pasar el resto de mis días con él.



—¿Seguirás en televisión y radio?



—¿Ahora mismo estoy trabajando en Despierta América y en el programa La hora del regreso de W radio. También, quiero darle fuerza a mi canal de Youtube ‘Bueno, Bonito y Barato’, pues se ha convertido en un proyecto hermoso que está tomando mucha fuerza y cada día gano más seguidores, seguramente muy pronto haré un lanzamiento de esto.



—¿¿En qué momento de tu vida estás?



—Estoy agradecida con lo que he construido y de lo que tengo, pues me permite ser esposa, mamá, hija, amiga y profesional.

