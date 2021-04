La carta de un rector de colegio a padres de familia que se hizo viral

No cabe duda de que el confinamiento, producto de la pandemia del covid-19, ha tenido un impacto psicológico en la población infantil y que esto, según los expertos, puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes.

Recientemente, en redes sociales ha rondado una carta de un rector de un colegio de España, dirigida a los padres de familia de sus estudiantes. En ella, los invita a ser comprensivos con los resultados de los exámenes de sus hijos.



Amalio Gutiérrez Álvarez, escribió: “Si su hijo o hija saca buenas notas, ‘¡genial!’ Pero si no lo hace… Por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo”.

Amalio Gutiérrez Álvarez escribió en redes sociales.

Además, añadió que cada estudiante tiene gustos y sueños diferentes, por lo que, por ejemplo, quien quiere ser artista no se interesará en las matemáticas, lo cual debe ser comprendido.



“Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes… Dígale que lo ama y que no lo juzgará”, señaló Gutiérrez.



La carta ha sido compartida por miles de internautas, quienes se han atrevido a compartir sus historias, señalando que la educación es indispensable y que el exigirle a los hijos que cumplan con sus deberes también lo es.



Por ejemplo, el usuario @tomy_rohde, contó que es agricultor, pero que sí ha necesitado de matemáticas para hacer negociaciones con tierras. Así mismo, otras ramas de las ciencias le han servido para el correcto uso de fungicidas, insecticidas y abonos.

Así pues, que cada cual saque sus propias conclusiones y opine lo que quiera; es un país libre.



Pero es ENGAÑAR a la juventud, el promoverles que lo que van a estudiar, será su trabajo bien pagado y feliz para toda su vida.



Y sabéis porqué?:

(Además: ‘Las palmadas afectan el cerebro de los niños’: Harvard).



Sin embargo, muchos también coinciden en que el discurso del rector hace alusión a los regaños que pueden recibir los niños por las calificaciones que obtienen y a la importancia de apoyarlos en su desarrollo académico, por lo que, aseguran, sus palabras fueron conmovedoras.



En ese sentido, vale la pena resaltar la última reflexión del hombre: “Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los sentidos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”.

Berraco rector, y todo esto llamándose Amalio. Muy meritorio.

Mientras muchos siguen opinando, la carta sigue haciéndose viral y generando interrogantes sobre las consecuencias de la pandemia en la educación de niños, jóvenes y adultos.



