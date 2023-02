La sesión #53 de Shakira con el productor argentino Bizarrap ha sido todo un éxito desde el primer momento en el que se estrenó, y en un mes ha conseguido más de 300 millones de reproducciones en YouTube. En este sencillo la barranquillera le tira fuertes indirectas a su ex pareja, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía.



Los versos que más han llamado la atención de sus fans son: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”. Incluso, Piqué ha hecho referencia a esta parte y ha utilizado un reloj Casio en público y llegó a un evento manejando un Twingo.



Esta parte de la canción, también ha sido de inspiración para varias comparsas y disfraces de los carnavales de Girona, España. En los videos que circulan en redes sociales se puede ver a varias personas vestidas como Shakira con una peluca rubia, un crop top rosa y una camisa verde; y también de Piqué con el uniforme del Barcelona.



Además, se han disfrazado de la prensa, los inspectores de Hacienda y la bruja que tenía la cantante en el balcón de su casa, que miraba a al hogar de sus suegros. Sin embargo, lo que más llamó la atención del carnaval fueron las carrosas.



En uno de los clips que se han compartido en TikTok, se logra ver una carroza en forma de Casio que encima tiene un carro Twingo y un hombre disfrazado de Shakira. También, tiene unos audífonos gigantes que a los lados dice la frase: “que no te salpique”.



Asimismo, se puede ver una carroza decorada como si fuera un Ferrari y tenía escritas las frases “mujeres facturan” o “sal-pique”. Estás grabaciones se han vuelto virales en redes sociales y varios internautas han aplaudido la creatividad de los españoles.



“Amó España, me han hecho reír con el carnaval”, “Y el de Shakira ese era buenísimo JAJAJAJAJA me lo pase genial”, “Ni en Colombia nos atrevimos a tanto”, “Superaron las expectativas con esta carroza”, “La mejor comparsa que he visto. Felicitaciones por el premio”, se lee en los comentarios.

