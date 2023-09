Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como ‘Yailín, La Más Viral’, es una cantante y rapera dominicana. Dio el salto a la fama cuando entabló una relación romántica con el puertorriqueño Anuel AA, poco tiempo después de que el reguetonero terminara con Karol G.



Pero, a pesar de que se mostraban siempre enamorados y juntos, su relación duró poco, pues a principios de 2023 se confirmó que el noviazgo de Anuel y Yailín había terminado. Incluso se habló de infidelidades y violencia doméstica por parte del cantante.

Lo que dejó a muchos preocupados fue el hecho de que Yailín estaba esperando un hijo de Anuel desde mediados de 2022, y que, cuando terminó su relación, el embarazo entraba a su recta final.



Sin embargo, el padre pareció no hacer mucha falta, pues desde su nacimiento, el 13 de marzo, Yailín publicaba frecuentemente fotos de las manos de su hija, llamada Cattleya, o de cosas relativas a ella, que indicaban que había nacido bien y estaba creciendo en las mejores condiciones. No obstante, la cantante no había querido revelar la cara de la niña.

Cabe recordar que la artista ya está en una nueva relación con el cantante estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como ‘Tekashi69’, o ‘6ix9ine’.



Pues bien, el domingo 24 de septiembre, Yailín subió a su canal de YouTube el videoclip oficial de su canción ‘Mía’, en el que no solamente reveló el rostro de su hija, sino que compartió con sus fanáticos docenas de videos que resumen lo que han sido los primeros seis meses de vida de Cattleya.



En el video aparece repetidamente Tekashi, el nuevo padrastro de la bebé, pero en ninguna parte se ve o se menciona Anuel.

Además, Yailín aprovechó el lanzamiento de la canción para publicar en su cuenta de Instagram un par de videos de la sesión de fotos que le hicieron a Cattleya por su medio año de vida, y en la descripción le dio gracias a Dios, a su madre, a “Danny” (6ix9ine), y a su equipo de producción, pero no dijo nada sobre Anuel.

Ante la revelación, no obstante, los internautas no pudieron evitar notar el parecido con su padre. “Omg, es igualita a Anuel”, “A esa niña nada más le falta decir ‘Brr’”, y “Si quieres no lo menciones, pero esa cara no se la quita nadie jajaja”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO