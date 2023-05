La cantante Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años. La famosa artista estadounidense tiene en luto al mundo de la música.



Medios internacionales confirmaron la noticia y afirman que el motivo de su muerte fue una larga enfermedad. Su partida se dio en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, en Suiza.



Tina Turner era una de las estrellas más importantes del soul y el pop en el mundo. Sus canciones siguen retumbando en el recuerdo y en los escenarios.

La artista tuvo que lidiar con episodios de una vida turbulenta, ya que desde sus comienzos en el mundo de la música, tuvo que aguantar los maltratos de su esposo Ike Turner, hasta la muerte de su hijo mayor, Craig Raymond Turner, quien se suicidó el año pasado.



Descubierta cuando era una adolescente por Ike Turner, pionero del 'rock and roll', la cantante demostró ser un huracán ante el micrófono y se convirtió en los años 60 en todo un ícono del soul y el 'rhythm and blues' más apasionado, desbordante y sexual.

What's Love Got to Do with It (1993): La vida en el escenario de la cantante Tina Turner fe llevada al cine, dando protagonismo a la difícil relación con su esposo Ike. Foto: Archivo particular

Temas como 'A Fool in Love' y discos como 'River Deep Mountain High' (1966) les abrieron, poco a poco, las puertas del mercado y la convirtieron en una estrella muy poderosa en el escenario, mientras en casa sufría maltrato debido al mal carácter de su pareja.



En su autobiografía 'I, Tina: My Life Story' (1986), Turner reveló ese oscuro patrón de maltrato al que la sometió Ike.



Después del divorcio y de una carrera como solista, tuvo un ciclo de éxito muy especial en la década de los 80 con canciones como 'What’s Love Got to Do With It' o 'Private Dancer', entre otras.



También apareció en películas como 'Mad Max: Beyond Thunderdome' (1985), con Mel Gibson, y 'Last Action Hero' (1993), con Arnold Schwarzenegger.



Tras reconocimientos, premios, conciertos a reventar y hasta un musical inspirado en su vida, tuvo que asimilar el dolor de la muerte de su hijo cuando este se suicidó en julio de 2018.



“Fue mi momento más triste como madre (...), él tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter el día en que arrojó las cenizas con los restos de Craig Raymond en la costa de California (Estados Unidos).

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS