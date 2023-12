'Princesa del pop', Britney Spears, desata polémica por subir foto totalmente desnuda

La artista estadounidense, Britney Spears, lanzó su primer disco en 1999 a sus 16 años, el cual recibe el nombre de ‘Baby One More Time’ del que se vendieron millones de copias en todo el mundo y es una de las canciones más representativas en su carrera musical, según ‘Vogue España’.



Desde ese instante sus sencillos ocupaban los primeros puestos en las listas de éxitos mundiales, como también ocurrió con ‘Oops!... I Did It Again’, su éxito fue tal que se convirtió en la Princesa del pop del siglo XXI.

Sin embargo, por diversos problemas que tuvo durante su carrera, su padre James Parnell Spears, solicitó ser el tutor legal de la artista, logrando controlar varios aspectos de la vida de la cantante. Años después, la norteamericana pidió que su custodia ya no estuviera en manos de su papá.



Caso que salió a favor de la intérprete de ‘Toxic’ y desde que recuperó su libertad ha estado en varias ocasiones en el ojo del público, esto porque sus publicaciones en su red social le resultan un poco extrañas a los internautas.

Britney Spears publicó una foto completamente desnuda



Uno de los ‘post’ que generan polémica sobre la artista, es cuando se deja ver sin ropa puesta, lo cual ha realizado en diversas ocasiones y levanta miles de críticas sobre su comportamiento. Una de las más recientes, la compartió hace unas horas, en la cual se puede observar que está en la playa y tapando sus senos con ayuda de sus brazos.



Mientras que hace dos días, publicó un video en el que saludaba a sus seguidores y posteriormente dejaba ver parte de su cuerpo sin ropa, lo que también recibió fuertes críticas en las demás redes sociales, ya que los comentarios en su Instagram están desactivados.



Cabe recalcar que en su autobiografía ‘The woman in me’, escribió que este tipo de fotografías la hacían sentir sensual. aunque muchos no estén de acuerdo y que se sentía cómoda al hacerlo ella misma y no con la ayuda de algún fotógrafo profesional.



“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarse fotografías desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si otras personas las hubieran fotografiado miles de veces para obtener la aprobación de otras personas. Disfruto mucho posar de la forma en que lo hago, me siento sexy”, según ‘Daily Mail’.

Britney Spears rompe el silencio

