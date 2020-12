Familia denuncia que restaurante en La Calera le cobró 500.000 de más

Un video publicado por el joven Sebastián Cortés en Facebook causó controversia, pues mostró una discusión entre él y su familia y los empleados del restaurante Sabor de mi Negra, en la vía a La Calera, por Bogotá.



Según dio a conocer Cortés en la publicación, 25 personas fueron a celebrar un cumpleaños al local, el pasado domingo 27 de diciembre.



“Cuando nos llevaron la cuenta nos habían cobrado 500.000 pesos de más. Hicimos el reclamo y dijeron que se habían equivocado con un 0. Luego, revisamos nuevamente la factura y nos cobraron cinco platos de más, nuevamente se habían equivocado: pedimos 27 cervezas y nos cobraron 38, pedimos 9 helados y nos cobraron 14. La factura inicial de 1’450.000 bajo a 935.000 y la última, en la que cobraron lo de las cervezas y los helados, bajó a 835.000”, relata Cortés en Facebook.



También dijo que, tras el reclamo, “los empleados se pusieron violentos, al punto de amenazar con traer perros y llamar a la Policía”.

“El restaurante lo atienden en su mayoría venezolanos y que sean extranjeros no es excusa para aprovecharse de la gente. Ahora ser xenófobo se volvió la excusa para que esta gente haga lo que quiera. Porque no se les puede decir nada... Terrible como hacen quedar a su país y a su gente”, concluyó Cortés en su publicación.



En el clip se que, cuando los clientes están abandonando el lugar, uno de los empleados grita: “Cuando vienen a comer y no tienen para pagar un plato mayor de 25.000 pesos: pa' Soacha".



Ante eso se escucha un: “Pa’ donde su mamá”.

El restaurante responde

EL TIEMPO habló con Edwin Barriga, el dueño del restaurante y quien contó su versión de lo sucedido.



“La factura se rectificó porque se me fue un cero. Finalmente, ellos pagaron 852.500 pesos”, dijo.



Sobre las cervezas de más que dijo Cortés, Barriga manifestó que “para demostrar que sí habían consumido más de 30 les mostramos la canasta de cervezas junto a las botellas vacías, pues nos aseguramos de hacerlo cuando algunos de los clientes están en estado de embriaguez, como algunos de ellos”.

“Ahí había más de 30. Y, cuando ellos se iban a ir, nos dimos cuenta de que las botellas que faltaban habían sido escondidas en el sector en el que los 25 clientes estaban”, agregó.



Sobre los helados, añadió que, “uno de los adultos dio vía libre para que los niños que estaban en la reunión consumieran los que quisieran, porque ‘ellos luego los pagaban’ y, en total, 14 niños pidieron”.



El hombre también reconoció que “el comentario de Soacha no debió decirse”, pero que los ánimos estaban caldeados “porque, en medio de la protesta por el cobro, una de las clientes implicadas entró al baño y lo dejó sucio de sangre, seguramente tenía la menstruación. Cuando salió, le dijo a una de las empleadas: ‘Ahí le queda su trabajito porque para eso está destinada la ‘veneca’”.

Barriga insistió en que el grupo de clientes tuvo una mala actitud con los empleados por su nacionalidad.



“Cuando se dieron cuenta de que la temática de mi restaurante era de gastronomía colombovenezolana y que, por ende, tenemos empleados venezolanos, empezaron a haber actitudes de xenofobia que se hicieron evidentes cuando se refirieron a la mesera, en varias ocasiones, con la palabra ‘veneca’”, dijo.



(En otras noticias: Abuelo solitario llamó a la Policía para que lo acompañaran en Navidad).Finalmente, señaló que planea presentar acciones legales contra Cortés por “afectar el buen nombre del negocio”, a menos que él se retracte públicamente.

El restaurante ha compartido el último cobro que le hicieron a los 25 clientes como prueba de su versión. Foto: Cortesía: ‘Sabor de mi negra’

