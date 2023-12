La 'cabeza hinchada' del perrito que escondía un horrible caso de maltrato animal

Un perrito que deambulaba por las calles de una villa en China llamaba la atención, no solo por su abandono, sino por el tamaño de su cabeza, que era más grande que su cuerpo.



El terrible caso de maltrato animal conmovió en redes sociales al conocer la historia de este can que intentaba sobrevivir, luego de que su dueño lo violentara físicamente.



Esta es la historia de 'Abejita', un perrito rescatado por médicos veterinarios, que al verlo en esa condición, no dudaron en ayudarlo y prestarle atención médica, según cuenta la página Upsocl.



'Abejita' se refugiaba en un barrio precario, sin embargo, solía huir de las personas que intentaban acercarse a él tras ver la condición en la que se encontraba su cuerpo, pues tenía una evidente inflamación en su cabeza.



Cuando una pareja de veterinarios vieron a este animalito, tomaron la decisión de prestarle atención veterinaria. No obstante, el temor que tenía Abejita por los humanos hacía más difícil su rescate, por lo que para poder llevarlo al un centro médico tuvieron que sedarlo.



Momentos después, cuando lograron acercarse a revisar su cabeza, los veterinarios notaron que tenía una soga atada en al cuello que, no solo obstruía la circulación de la sangre, sino que le había generado una profunda herida en este lugar del cuerpo.



Pese a que salvar a Abejita fue una tarea complicada para los expertos, lograron extraer la soga y que poco a poco la inflamación del perrito disminuyera para que finalmente le salvaran la vida.



Abejita fue el nombre que le dieron a este perrito, quien sigue en recuperación y que ya no teme a los humanos, pues, ahora, tiene una nueva vida con una familia que lo cuida y lo ama.

