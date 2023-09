Jono Lancaster, un hombre nacido con una deformidad facial que lo marcó desde su nacimiento, ha emergido como un símbolo de inspiración y resiliencia a lo largo de su vida.



A pesar de ser abandonado por sus padres debido a su apariencia inusual, Lancaster ha superado adversidades y se ha convertido en un ejemplo de superación personal para muchas personas.

De acuerdo con el sitio web 'MailOnline', Jono Lancaster, de 38 años de edad y originario del condado de West Yorkshire en el Reino Unido, ha compartido su conmovedora historia de superación y autoaceptación.



Luego de haber nacido con el síndrome de 'Treacher Collins', Lancaster ha enfrentado la adversidad de haber sido abandonado por sus padres biológicos debido a su apariencia facial única. Según relató al medio, sus padres lo dejaron solo en el hospital apenas 36 horas después de su nacimiento.

Cinco años después, en octubre de 1984, conoció a su madre adoptiva, Jean Lancaster, quién actualmente tiene 81 años. Creció feliz con ella y sus hermanos adoptivos, quienes también tenían discapacidades.

A los 20 años, escribió a sus padres biológicos para reunirse, pero ellos rechazaron y dijeron que no deseaban contacto alguno e ignorarían futuros intentos.

Así fueron sus años de niñez y adolescencia

Bajo el cuidado de su madre adoptiva, Jono halló respaldo y fue en ese entorno donde comenzó a crecer y a forjar una imagen positiva de sí mismo.

"Ella siempre me dijo que no podía evitar sonreír cuando me vio por primera vez y sintió una conexión instantánea cuando me abrazó”, expresó al medio 'MailOnline'.

"Siempre supe que era adoptado y siempre tenemos una fiesta todos los años el 18 de mayo para celebrar ese día. Le decía a mis amigos: 'Mis padres me eligieron a mí. Tú mamá y tú papá se quedaron contigo, pero los míos me eligieron a mí'", añadió.

Lancaster compartió que durante su infancia tenía numerosos amigos, pero en la adolescencia experimentó el acoso. Durante ese período, muchas personas se burlaban de él debido a su aspecto físico, pero logró superar los desafíos.



Sin embargo, comenzó a preocuparse por cómo su apariencia podría afectar sus relaciones cuando sus amigos empezaron a tener parejas. "¿Cómo iba a encontrar una novia o encontrar la felicidad cuando me veo así?", pensó.

No obstante, con el apoyo de amigos y su determinación personal, pudo confrontar sus inseguridades. A los 20 años, comenzó a trabajar en un club nocturno, lo que incrementó su confianza. Una breve relación amorosa transformó su autoimagen cuando escuchó a su pareja decir: "Me encanta tu cara".

Creó una fundación y recientemente lanzó un libro

Motivado por su deseo de hacer un impacto positivo, Lancaster se ha convertido en un conferencista motivacional, compartiendo su historia de superación con audiencias en todo el mundo.



A través de su organización benéfica, 'Love Me Love My Face Foundation', Jono busca concienciar sobre el síndrome de 'Treacher Collins' y proporcionar apoyo a personas y familias afectadas por condiciones faciales.

Además, recientemente publicó un libro llamado 'No todos los héroes usan capa', donde profundiza en sus experiencias y comparte lecciones sobre el amor propio y la aceptación. Su historia es un testimonio inspirador de cómo una actitud positiva y el apoyo de seres queridos pueden convertir la adversidad en empoderamiento.



A pesar de las incertidumbres del futuro, Jono Lancaster está decidido a seguir viviendo cada día como una aventura, con la esperanza de inspirar a otros a abrazar su autenticidad y enfrentar sus desafíos con valentía.

¿Qué es el síndrome de Treacher-Collins?



De acuerdo con 'KidsHealth', el síndrome de Treacher Collins afecta a la forma en que se desarrollan los huesos de la cara antes de que nazca un bebé. Esto puede afectar a muchas cosas, pero los niños con esta afección suelen tener una inteligencia y una esperanza de vida normales.

Esta afección surge debido a una alteración en genes particulares que desempeñan un papel crucial en la creación de proteínas y en la formación inicial de las células óseas y del tejido durante el inicio del embarazo. Esta mutación puede tener un origen genético, pero también puede manifestarse de manera inesperada y no hereditaria.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

