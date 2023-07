Tatiana Murillo es conocida por los diversos procedimientos estéticos que se ha realizado con el objetivo de parecerse a la muñeca ‘Barbie’. La creadora de contenido compartió las secuelas que le dejó su séptima cirugía y mostró los resultados de su levantamiento de cejas.

En Instagram, la colombiana suele compartir varias fotos y videos de sus intervenciones médicas, en algunas, deja ver lo difícil y doloroso que es cada tratamiento.

A través de sus historias, la ‘Barbie’ colombiana compartió su operación. "Este es el séptimo levantamiento de cejas, y lo hice estando hormonal. Nunca lo hagan estando así. Esto duele como nunca”, comentó la mujer.

(Además: Así serían las barbies de cada ciudad colombiana, según Inteligencia Artificial).

El método que realizó dejó algunas secuelas: hinchazón, bolsas, irritación, en los ojos y en las cejas. “Media inflamación se debe a la cirugía y la otra porque he llorado todo el día”, aseguró Murillo.

Según la revista ‘People’, al parecer, la creadora de contenido también se sometió a un tratamiento experimental para cambiar el color de su piel. “Se me ha puesto la piel roja, descamada, me ha dolido y me ha pasado de todo", afirmó en su momento.

(De interés. El sorprendente cambio de la 'Barbie colombiana': ‘Parece otra persona’).

(Le recomendamos: 'Barbie lechona', la nueva tendencia gastronómica en Medellín).

Desde muy joven, la ‘influencer’ se sometió a varias operaciones para cambiar su apariencia. De hecho, reveló que los procedimientos que se ha hecho son más de 17, los cuales incluyen cara, rostro y cuerpo. Esta es la tercera intervención que tiene en sus cejas.



La modelo oriunda de Caicedo, Antioquia, ha preocupado a sus seguidores, quienes argumentan que “en un futuro los efectos secundarios afectarán su salud”. En sus publicaciones suelen destacarse algunos comentarios como: “Eres tan hermosa, debes cuidarte”, “Dios quiera que no le pase nada” y “Esta vez, me preocupaste con las cejas”.

Mattel presenta la muñeca 'Barbie' con síndrome de Down

Más noticias en EL TIEMPO

Karol G impresionó en la alfombra rosa de la premier mundial de 'Barbie'

Darío Gómez cantó la misma canción diez veces para un narco cuando murió Pablo Escobar

¿Cómo saber si ya superó a su ex? Estas cinco señales le darán la respuesta

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO