Para hablar del pop-punk, el género de música que conquistó al mundo en la primera década de los años 2000, es ineludible el nombre ‘Green Day’, creadora de éxitos como ‘Basket Case’, ‘Boulevard of Broken Dreams’ y ‘Wake Me up When September Ends’.



Este año se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum ‘Nimrod’, que tiene canciones como ‘Good Riddance (Time of Your Life)’, y la banda decidió celebrar el aniversario de una manera peculiar: una camiseta, inspirada en la portada del disco, con la foto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo arresto.

La prenda de vestir estuvo a la venta por 72 horas, y, en su anuncio, la banda informó que todas las ganancias generadas por sus ventas irían directamente a la fundación ‘Greater Good Music’, encargada de llevar alimentos a los afectados por los incendios forestales de Hawái.



Trump enfrenta cargos en Georgia por el intento de fraude electoral en este estado, en las elecciones presidenciales del 2020, las cuales, vale aclarar, perdió.

A manera de broma, la banda insinuó que consideraron donar las ganancias al fondo de ahorros para defensa legal de Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, quien también fue acusado de encabezar los intentos de fraude electoral de su cliente.



La carátula original del álbum retrata a los dos científicos canadienses a quienes se les atribuye la creación de la insulina. Sus caras estaban cubiertas por círculos amarillos inscritos con el título del disco, ‘Nimrod’, un término que, coloquialmente, significa ‘idiota’.



Sobra, entonces, explicar qué quieren decir los músicos al poner la cara de Donald Trump detrás del letrero. En la publicación, además, la banda escribió ‘Good Riddance’, que es el nombre del mayor éxito del álbum, pero también significa, en este contexto, algo así como ‘ya era hora’.

En los comentarios, se desató un debate entre los simpatizantes demócratas y republicanos de la banda. “Reemplázenlo con el verdadero Nimrod… ¡Biden!”, escribieron unos, mientras otros argumentaron que “El punk tiene sus raíces en la izquierda y el antifascismo”, así que, no debería ser una sorpresa para los verdaderos fans.



Cabe recordar que no es la primera vez que la agrupación se pronuncia con respecto a la política de su país, pues en el año 2004, bajo el mandato de George Bush, lanzaron el hit ‘American Idiot’, como forma de protesta por la situación que atravesó el país después de los incidentes del 9/11, relacionados, inevitablemente, con el presidente en esa época.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

