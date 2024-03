Esta es la avenida de Bogotá en la que más 'fotomultas' ponen al día: ¿dónde queda?

Las fotomultas son un mecanismo para mostrar evidencia de presuntas infracciones de tránsito. Este sistema tecnológico vigila 24 horas durante los siete días de la semana, las zonas de movilidad vehicular.



(Además: Esto se sabe del macabro hallazgo de cadáver en zona comercial del sur de Bogotá).

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte del 4 de marzo, en total hay 678 cámaras ubicadas en todo el país, en 18 departamentos. Estos equipos están regulados por la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018.



A la fecha, Bogotá es la zona del país donde hay más equipos instalados de fotodetección. En total, hay 135, están ubicadas en las diferentes localidades y barrios de la ciudad.

(Lea: Alcalde y gobernador, se reunieron con el presidente Petro para hablar de los Regiotram).

Facebook Twitter Linkedin

135 cámaras hay en Bogotá. Foto: Captura:Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Cuál es la avenida donde ponen más fotomultas?

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad a corte de 2023, la avenida que ponen más fotomultas es en la Autopista Norte con calles 95, 97, 102, 103, 108, 109, 127, 109, 169, 172A y 183A.

(De interés: Cierran carril sobre el puente vehicular de la calle 80, en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Multas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las infracciones que se detectan con las cámaras de fotomultas son varias. Entre ellas, conducir a una velocidad superior de la permitida, no respetar el paso de peatones, transitar en sitios prohibidos o en horas no permitidas (pico y placa) y no detenerse ante una luz amarilla o roja en un semáforo.



Una de las infracciones más comunes es por exceso de velocidad catalogada como C29. Según la tabla de autoliquidación de infracciones para 2024, por la Secretaría Distrital de Movilidad, el valor de la multa es de $572.628, conforme a la resolución 3268 del 18 de diciembre de 2023.

Según el informe actualizado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se desplegaron 86 dispositivos de tipo Radar Doppler, diseñados para medir la velocidad de los vehículos mediante señales electromagnéticas. También, hay otras 37 cámaras semiautomáticas que permiten a los agentes de tránsito identificar infracciones.

(Más: Motociclista murió por fuerte choque contra camioneta en Av. Primero de Mayo en Bogotá).

¿Cómo consultar comparendos?

Para consultar sus comparendos en lo que va de este año, acceda al portal de la Secretaría de Movilidad al siguiente enlace. En este podrá verificar con su número de cédula y placa de su vehículo si tiene alguna infracción vigente. También podrá revisar si hay algún tipo de descuento.

¿Las fotomultas y comparendos de tránsito prescriben?

Más noticias en EL TIEMPO

5 kilos de arroz y 4 filetes: la dieta de 8.000 calorías del actor de Juego de Tronos

Actriz de ‘Padres e hijos’ desmintió rumores sobre si es habitante de calle

¡Atención, artistas! Convocatoria abierta: así puede participar en Rock al Parque 2024

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO