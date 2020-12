Covid: astróloga dijo que la Estrella de Belén traerá buenas noticias

Un par de videos de la popular astróloga cubana Mhoni Vidente, principalmente conocida en México y Estados Unidos, haciendo predicciones sobre la coyuntura actual se han popularizado en las redes sociales.



El metraje, que la misma Mhoni subió a sus redes sociales, es un fragmento de una entrevista que tuvo con el canal de televisión del medio mexicano ‘El Heraldo’, el 13 de diciembre.



Lo que dijo, sin embargo, se hizo viral recientemente porque habló de lo que pasaría tras el avistamiento de la Estrella de Belén, como se conoce el acercamiento de Júpiter y Saturno, que este 21 de diciembre pudo verse desde la Tierra.



Ese fenómeno astronómico fue especialmente importante porque, aunque la conjunción de ambos astros ocurre cada 20 años (y no cada 800 como creyeron muchos), la de 2020 fue especialmente grande y no se podrá ver una similar sino hasta dentro de 60 años, explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (Nasa).



A propósito de ese evento Mhoni, quien se considera cristiana, predijo en la entrevista con ‘El Heraldo’ que “hasta el 7 de enero (de 2021) la Estrella de Belén traerá el nacimiento de un nuevo mesías”.



A esa curiosa conclusión llegó la astróloga después de que tuviera “visiones con el Arcángel Gabriel”, conocido en la tradición cristiana por haber sido el responsable de anunciarle a la Virgen María que estaba embarazada de Jesús.



“Son mensajes divinos para que la sociedad sepa que Jesús va a regresar”, añadió la mujer para el citado medio.



Finalmente, Mhoni describió que la llegada iba a ser en el continente americano y que el 21 de diciembre se iba a revelar la fecha, algo que, pasados un par de días, la astróloga no ha compartido.

Revelacion de Mhonividente sobre la #EstrelladeBelen que será visible después de 800 años Vea aquí las curiosas declaraciones de Mhoni Vidente.

De hecho, la astróloga volvió al canal de televisión de ‘El Heraldo’ y solo expresó, a través de sus cartas, que en referencia a la pandemia “se venían cosas buenas para el continente americano”.



Es importante aclarar que las afirmaciones de Mhoni no tienen ningún sustento científico, ni tampoco la astrología como tal, que suele definirse como pseudociencia. De ahí que sus interpretaciones sean compartidas exclusivamente como una curiosidad en tiempos de pandemia.

