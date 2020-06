La vieja escena de Trump en ‘El príncipe del rap’ que se volvió viral

Una graciosa escena de la serie estadounidense 'El príncipe del rap’ se volvió tendencia en las últimas horas. Esto debido a una breve aparición que hizo el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el capitulo 25 de la temporada cuatro, que se emitió en el año 1993.

Esta serie de comedia de los años 90 siempre acostumbraba a invitar a celebridades y personajes icónicos de la farándula. Para ese entonces, el presidente era un reconocido empresario por los grandes negocios que hacía, además de que ya había tenido diferentes apariciones televisivas en esa época.



Todo el mundo me echa la culpa de todo

La escena se desarrolla en la mansión Banks, cuando Trump llega al lugar en compañía de su exesposa, la actriz Marla Maples, con el propósito de comprarle la casa al señor ‘Phil Banks’. La visita la recibe 'Will', interpretado por Will Smith (el protagonista) y sobrino de 'Phil', y ‘Hillary’, la menor de la familia.



La pareja Trump les ofrece un maletín lleno de dinero y les dice que están dispuestos a comprar la casa, ‘Hillary’ se dirigió a él y, enfadada, le dice: “Gracias por arruinar mi vida”, a lo que el ahora presidente, en un tono burlesco, le contestó: “Todo el mundo me echa la culpa de todo”.



Internautas se expresaron en Twitter afirmando que esta frase podría asemejarse a la forma en la que reacciona el presidente respecto a controversias sociales.

La aparición de Donald Trump en el ‘Príncipe del Rap’ La graciosa escena se hizo viral en redes sociales.

Estos son otros de los programas en los que ha aparecido Trump : ‘Sexo en Nueva York’, ‘El show de Drew Carey’, ‘Plaza sésamo’, ‘La Niñera’ y hasta en ‘Los Simpson’.



