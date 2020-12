La antioqueña que busca cambiar el mundo con dibujos

Que el tropical chic tapice a las industrias creativas globales con la biodiversidad colombiana no ha sido una tendencia de las recientes temporadas; si bien en los últimos cinco años, los espesos follajes y las especies más exóticas del planeta que rondan nuestro territorio se han mimetizado en los armarios universales, este movimiento empezó a trazarse hace más de dos décadas en Europa mediante la pluma de Catalina Estrada.

La diseñadora gráfica antioqueña ha colaborado en campañas de Unicef y Amnistía Internacional, ha marcado el paso en las colecciones de calzado de Camper y Arrels, ha puesto su talento debajo del brazo de miles de seguidores de las carteras Joumma Bags, ha abrigado las noches de millones con la lencería de Bed, Bath and Beyond e, inclusive, su aproximación del color y la luz sedujo a Paulo Coelho —con quien trabaja hace más de 13 años ilustrando sus agendas planeadoras— y a grandes de la industria del glamur como la firma brasilera Anunciaçao y el caballero del 'british style', Paul Smith.



Tan mágico ha sido su realismo que en 2007 vistió a las curvas más apetecidas del planeta, las de la botella de Coca-Cola, y bueno también las de Shakira, para quien adornó los empaques de las cuatro iteraciones de su fragancia Elíxir; de ahí que cuando Starbucks abrió su primera tienda en Medellín, no hubo mejor crema para el café que una pared cubierta con sus guacamayas, jaguares y flores.



Este año de pandemia y fuera de su base laboral —Barcelona—, movió más corazones que nunca reviviendo a su musa eterna: el trabajo social. “Mi padre falleció el año pasado y vinimos con mi esposo y mis dos hijos a pasar la primera Navidad sin él y a acompañar a mi madre”, recuerda la diseñadora e ilustradora, cuyo plan era pasar un par de meses en Antioquia, pero, como para el resto de la humanidad, el covid-19 le tenía otros planes.



“Cuando se acercaba la fecha de nuestro regreso, mi corazón se arrugaba más; mi hermano y mis suegros (quienes viven en España) me decían que si podíamos quedarnos más tiempo en Colombia, mejor, pues el tema del coronavirus en Europa estaba empeorando. Pero ya teníamos nuestro año montado en Barcelona: los colegios de los niños, nuestros trabajos, etc., y cuatro días antes del regreso recibimos un 'mail' de la aerolínea cancelando el vuelo. Yo, pues, mejor dicho, ¡la más feliz del mundo!”.

Fue la oportunidad perfecta para enfocarse en sus proyectos sociales.

Sí. Desde que me fui de Colombia, hace 22 años, empecé a trabajar con Gloria Bermúdez, quien ahora es la directora del Laboratorio del Espíritu y ella siempre trabajó por la educación de los niños en el campo. Entonces yo recién salía de diseño gráfico y me ofrecí para ser su mano derecha para lo que necesitara, como hacer unas ilustraciones bonitas para que mostrara su proyecto y la gente se animara a ayudar.

¿Fue a raíz de sus proyectos solidarios que llegó a grandes clientes?

Con Gloria Bermúdez empecé a meterme en el mundo de la ilustración porque me gustaba, pero yo no sabía que era algo de lo que podía vivir. Cuando quedé tan contenta al hacer estas primeras ilustraciones para ella, le doné unas a un tío mío que trabajaba con mujeres pacientes de VIH. Mandé esos proyectos voluntarios a editoriales en Europa, que las publicaron y a raíz de ello me empezaron a encargar trabajos. Yo no lo podía creer y le decía a mi esposo: ‘¡Pancho, no solo me van a publicar mis dibujos sino que también me van a dar plata!’.

A pesar de tantos años fuera, ¿siguió trabajando por comunidades vulnerables locales?

Me fui de aquí con muchos miedos, le agradezco a Barcelona porque pude florecer y tomar perspectiva de Colombia porque viví la época en la que estábamos ocupados en sobrevivir. Regreso a Colombia con mi sensación de reconciliación y de tener un lenguaje con el que puedo aportar, tocar los corazones y el alma de la gente para que se conecte con la esencia de mis proyectos, de entender que el cambio no lo hacen los impuestos que pago, ni el Estado o los políticos; no debemos esperar que ellos tomen decisiones mientras yo solo critico, juzgo y me quejo. El cambio sale del corazón de cada uno. Eso me lo ha demostrado el proyecto del Laboratorio del Espíritu que vengo haciendo hace diez años, diseñando unos pañuelos solidarios cuyas ventas se destinan a la labor de este centro de educación rural en donde los niños campesinos se forman en torno a la cultura y al arte.

¿De ese proyecto derivaron las nuevas alianzas solidarias?

Sí, y todo nació de una idea pequeña, de hacer cien pañuelos para colaborar con la iniciativa de otra antioqueña que lleva muchos años trabajando por los niños del Amazonas, Carolina Villegas, quien fue mi profesora de fotografía en la Universidad. Me ofrecí a hacerle una imagen bonita para su idea de recaudar fondos para garantizarles la soberanía alimentaria de las madres de esos niños que ella viene ayudando mediante donaciones de kits escolares. Produje cien pañuelos con mis ilustraciones de una mujer indígena, pensando que los iba a usar de aguinaldos para mis amigos, porque en plena pandemia y con esta crisis de todo tipo ¿quién va a comprar? Y al mes de estrenar la campaña vendimos más de 400 pañuelos (hoy van más de 1.000), que se tradujeron en herramientas, semillas y educación para que ellas mismas cultiven sus alimentos.

¿Y ahí llegaron sus iniciativas de apoyo a las comunidades de La Guajira y a la conservación del jaguar y el tití cabeciblanco?

Sí, primero llegó el proyecto con la Fundación Herencia, de Carlos Castaño Uribe (quien descubrió el Chiribiquete). Empezamos a trabajar por Montes de María para conservar al jaguar, al tití y empoderar a sus comunidades campesinas. Me inspiré en mis tiempos de infancia en los que pasaba las vacaciones en la casa de mi abuelo en Valledupar, muy cerca de Montes de María, y por eso en este pañuelo reuní un jaguar, un tití, las plantas de ñame, las abejas, la estética de la artesanía de San Jacinto, los gaiteros y los trovadores. Luego llegó Ruth Chaparro, quien lleva muchos años trabajando por la soberanía alimentaria de las mujeres de La Guajira y combatiendo la desnutrición infantil de esta región del país (en donde los niños mueren antes de nacer, pues sus madres padecen también desnutrición) a través de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai).

¿Cómo desarrolló esta alianza con Ruth Chaparro, de Fucai?

Ella me contactó, al ver el pañuelo que hicimos con Carolina Villegas para las mujeres del Amazonas; me contó que había logrado que se reconociera al 26 de agosto como el Día de la Niñez Indígena. Estábamos a diez días de esa fecha y logré diseñar una pieza gráfica para redes sociales. Contamos con el apoyo de Carlos Vives y Claudia Helena Vásquez, quienes nos dieron los permisos de uso de su canción Los niños olvidados, que en su momento fue compuesta para el Movimiento de las Mantas Negras, que acompaña a las madres wayú que han perdido a sus hijos por desnutrición e indiferencia social y a quienes Ruth, en 2016, les organizó un evento de duelo simbólico en la plaza de Bolívar de Bogotá.(En este especial: La comunidad Wayú que hace turismo sostenible)

¿Cómo se traduce este pañuelo en agua?

El aporte base del pañuelo es de 80.000 pesos que van directo a Fucai, que los traduce en un viaje de agua de 5.000 litros que alcanza para cinco familias wayú durante 20 días.

Tapabocas y libros para colorear también han sido donados por usted en plena crisis...

Sí, logramos producir con Estampamos y donar 2.000 tapabocas a las comunas de Medellín, 500 al Amazonas y 1.000 a Fucai, con mis ilustraciones y todo autogestionado y de la mano de una red de personas sintonizadas con mi esencia. Los libros fueron publicados por Penguin Random House en pleno auge de los libros para colorear, hace 5 años; uno es 'Jungla cósmica', que recopila la biodiversidad colombiana mediante mis recuerdos de infancia. Son ediciones de lujo, pero cada tanto, estas compañías deben hacer un barrido en sus bodegas y me dijeron: ‘nos quedan 2.000 libros, ¿los quieres o los destruimos?’. Con mucha paciencia logré traerlos a Colombia (fueron dos años de traslado en barco) y llegaron a mitad de este año, justo para donarlos con colores y tajalápices a los niños campesinos, de orfanatos, de comunidades vulnerables.



Para mí lo lindo es que la belleza y los colores estén al alcance de todos.



