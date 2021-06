Angelina Jolie narra tierna anécdota con niño venezolano

La actriz estadounidense Angelina Jolie, representante global de la agencia de la ONU para los refugiados –ACNUR–, estuvo hace dos años en territorio guajiro escuchando a migrantes venezolanos en la frontera.



Dicha visita le dejo una tierna anécdota con un niño venezolano de unos siete años, la cual recordó recientemente.

Durante las entrevistas que adelanta para promocionar su nueva película 'Aquellos que desean mi muerte', Angelina Jolie dio a conocer una anécdota que tuvo lugar durante su visita a Colombia a mediados de 2019.



La actriz cuenta que a los niños presentes en el lugar que visitó les dijeron que ella estaba allí para ayudarles. No obstante, cuando ella empezó a hablar con una familia, un pequeño niño llegó, la vio y empezó a alejarse.



"Su mamá intentaba decir 'sé bueno con ella'. Y me di cuenta de que él vio Maléfica. Él tenía como siete años y dijo 'ella no viene a ayudarnos. Yo sé quién es'", dice la actriz entre risas.



Según relata, Jolie puso sus manos detrás de su cabeza imitando los cuernos de la bruja Maléfica, personaje que interpretó por primera vez en 2014 y nuevamente en 2019. Él niño asintió dando a entender que la reconocía como la bruja protagonista de las películas.



"Debió ser muy confuso para esos niños a quienes les dijeron que yo era una persona de la ONU y ellos piensan que soy una bruja", concluye.



El video del fragmento de la entrevista fue compartido en TikTok, plataforma en la que ya tiene más de 800 mil reproducciones y más de 180 mil "me gusta".

Durante su visita a Colombia de junio de 2019, Jolie no solamente estuvo en zona fronteriza visitando a familias venezolanas, sino que se reunió con el presidente Iván Duque en Cartagena de Indias.



Allí, la actriz advirtió que los menores nacidos en Colombia y de padres venezolanos corren el riesgo de convertirse en apátridas debido a la falta de documentación para definir la legalización de su situación.



