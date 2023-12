La anécdota detrás de ‘Mi Pobre Angelito’: el origen de un clásico navideño

El cine tiene una maravillosa forma de transformar simples momentos de la vida real en historias memorables en la pantalla grande. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esto es la película ‘Mi Pobre Angelito’ (Home Alone), una joya de la cinematografía navideña que ha cautivado a generaciones.



"¿Quién eres tú?", pregunta Macaulay Culkin, entonces de siete años, asustado. "Soy tu tío Buck", le responde John Candy, mientras cocina el desayuno. Este diálogo icónico se originó en la película ‘Uncle Buck’ (Tío Buck al rescate en Hispanoamérica), una comedia de 1989 dirigida por John Hughes.

La trama gira en torno a un hombre irresponsable que debe hacerse cargo de sus tres sobrinos después de que su hermano sufre un ataque al corazón.



Pese a que 'Uncle Buck' no logró convencer a los críticos en su momento, fue un moderado éxito en las taquillas, recaudando casi US$80 millones. Sin embargo, su impacto más significativo fue inspirar a su director, John Hughes, a crear una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos: ‘Mi Pobre Angelito’.

Clásico navideño de los 90's. Foto: Tráiler película.

Todo comenzó con Macaulay Culkin, un niño de siete años que dejó una impresión imborrable en el director John Hughes. Hughes, en ese momento uno de los directores y guionistas más exitosos de Hollywood, ya había dejado su huella en la comedia juvenil con clásicos como ‘Sixteen Candles’ (1984), ‘The Breakfast Club’ (1985), ‘Weird Science’ (1985) y ‘Ferris Bueller’s Day Off’ (1986).



En contraste, Macaulay Culkin estaba lejos de la fama que alcanzaría en la década de 1990.



Aunque había comenzado su carrera actoral temprano, sus papeles anteriores incluían participaciones en películas para televisión y roles secundarios en filmes como ‘Rocket Gibraltar’ (1988) y ‘See You in the Morning’ (1989).



No obstante, su actuación junto a John Candy en ‘Uncle Buck’ convenció a Hughes de que había encontrado al niño perfecto para protagonizar su próxima película.

La escena que desencadenó la inspiración

La escena en ‘Uncle Buck’ que cambió todo ocurre cerca del clímax de la película.



El tío Buck, interpretado por John Candy, se embarca en una misión para rescatar a su rebelde sobrina Tia, mientras le pide a su novia Chanise, interpretada por Amy Madigan, que cuide a los otros dos niños en casa.

Una escena de la película fue el inicio de la idea para rodar 'Mi pobre Angelito'. Foto: Amazon Prime

Sin embargo, entrar a la vivienda se convierte en un desafío cuando el personaje de Macaulay Culkin, inicialmente confunde a Chanise y sus acompañantes con un grupo de ladrones, interrogándolos a través de la ranura para correo.



Este ingenio y precocidad de Culkin se convertiría más tarde en una característica distintiva del personaje de Kevin McAllister en ‘Mi Pobre Angelito’.



Aunque Hughes estaba convencido de que Culkin podía protagonizar una película, aún faltaba una idea central para la trama.



La inspiración llegó a su mente el 8 de agosto de 1989, antes de salir de vacaciones familiares a Europa.



Mientras hacía una lista de cosas que no debía olvidar, pensó en sus propios hijos y se le ocurrió: "¿Qué pasaría si dejara a mi hijo de 10 años en casa? ¿Qué haría él?".



Este pensamiento desencadenó una avalancha de ideas. Hughes tomó ocho páginas de notas imaginando las travesuras de un niño en tales circunstancias. Dos semanas después, de regreso en casa, escribió durante nueve días seguidos el primer borrador del guión de lo que se convertiría en ‘Mi Pobre Angelito’, una historia de 44 páginas.

La entrada de Chris Columbus

Si bien John Hughes fue la mente detrás de la película, su realización no habría sido posible sin la colaboración de Chris Columbus.



En ese momento, Columbus era conocido por sus guiones en películas como ‘Gremlins’ (1984) y ‘The Goonies’ (1985), habiendo dirigido dos películas previamente, ‘Adventures in Babysitting’ en 1987 y ‘Heartbreak Hotel’ en este mismo año, esta última siendo un fracaso crítico.



A pesar de su experiencia con 'Heartbreak Hotel', Columbus anhelaba hacer una película navideña. En 1989, después del fracaso de su película anterior, Columbus recibió un guion de John Hughes para 'Christmas Vacations' (Vacaciones de Invierno), y su amor por la Navidad lo impulsó a considerar el proyecto. Como mencionó en un artículo de la revista Chicago en 2015, la Navidad era una de sus pasiones.



Sin embargo, la mala relación con Chevy Chase, la estrella de ‘Christmas Vacations’, lo llevó a abandonar el proyecto. Fue entonces cuando John Hughes le ofreció a Columbus la oportunidad de dirigir ‘Mi Pobre Angelito’, un sueño hecho realidad para el director.

Columbus mantuvo el guión de Hughes prácticamente intacto, pero introdujo un cambio significativo al incluir al personaje de Marley, el aparentemente aterrador vecino de Kevin, interpretado por Roberts Blossom.



Marley, que finalmente ayuda a Kevin en el clímax de la película, añadió un elemento emocional a la historia al permitir que el niño ayudara a reconciliar al hombre con su propia familia, resaltando así temas de lazos familiares y perdón.



La colaboración entre John Hughes y Chris Columbus resultó en uno de los mayores éxitos de 1990, solo superado por las películas románticas ‘Ghost’ y ‘Pretty Woman’ en recaudación de taquilla. La película convirtió a Macaulay Culkin en una estrella juvenil de renombre, alcanzando una fama que perdura hasta el día de hoy.



Dos años después del éxito arrollador de "Mi Pobre Angelito", la fórmula ganadora se puso en marcha una vez más en 'Home Alone 2: Lost in New York' (Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York).

Esta vez, la acción se trasladó desde las calles de Chicago a los impresionantes paisajes urbanos de la Gran Manzana. La película continuó encantando a las audiencias con las peripecias de Kevin McAllister en una ciudad que nunca duerme.



La historia de ‘Mi Pobre Angelito’ sigue viva y evolucionando. Disney+ tiene planes de capturar nuevamente esa magia con un 'remake' de la película original.



En esta nueva versión, Archie Yates, conocido por su papel en ‘Jojo Rabbit’, asumirá el papel protagónico, mientras que Dan Mazer, el director de ‘Dirty Grandpa’, se sentará en la silla del director.

El intrigante juego de estudios



Detrás de la producción de la película original de ‘Mi Pobre Angelito’ también hay una historia fascinante. En particular, llama la atención la manera en que 20th Century Fox logró 'arrebatar' este éxito a Warner Bros. Este juego de estudios es una lección en sí misma sobre cómo la competencia en Hollywood puede llevar a giros inesperados en la industria cinematográfica.



Para aquellos que desean profundizar en la historia de ‘Mi Pobre Angelito’ y descubrir los entresijos de su creación, piueden encontrar más información en la serie documental ‘The Movies That Made Us’, que está disponible en Netflix.



Este programa ofrece una mirada única detrás de escena y revela los desafíos y momentos destacados que llevaron a la creación de esta icónica película navideña que ha dejado una huella imborrable en el cine y en nuestros corazones.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión del periodista y un editor.