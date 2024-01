'Déjenme quieto': Bad Bunny pide a sus fans que no lo molesten si lo ven en la playa

El cantante de reguetón Bad Bunny le lanzó a sus seguidores una advertencia que hace recordar el episodio de hace un año, cuando le arrojó un celular a una fanática que se le acercó demasiado para grabarlo. El artista boricua le dijo a sus seguidores que dará un paseo por la playa y que no quiere que lo saluden.



Cabe recordar que a comienzos del 2023, Bad Bunny reaccionó molesto cuando la seguidora se le acercó en la calle, ante lo cual el cantante le arrebató el teléfono móvil, que terminó en el agua.

"Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", explicó el cantante a la revista Rolling Stone, en junio de 2023, acerca de ese bochornoso hecho.



La particular advertencia la hizo el artista a través de su canal de WhatsApp, donde tiene casi 20 millones de suscriptores. Por un mensaje de voz, Bad Bunny afirmó que iba camino a su trabajo y le deseó un feliz día a sus seguidores.



"Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa' la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mía", señaló el cantante.



Cerca de 500 mil personas reaccionaron al mensaje del artista. Unos dejaron emoticones de risas y corazones, pero otros expresaron su desacuerdo con la advertencia.

Algunos aseguraron que la advertencia es una manera de crear expectativa y publicidad de una nueva canción del cantante de reguetón.



"¡Es respetable! Tiene derecho a descansar y no ser acosado por personas que no respetan… ¡Hay días de días! ¡Y no creo que todo el tiempo esté listo para foto qué pereza!", dijo otra persona.



Aludiendo al caso de hace un año, una mujer opinó: "No falta la que quiere hacerse botar el celular".



