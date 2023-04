Camilla Parker es una de las personas más importantes del Reino Unido, ya que es la segunda esposa del rey Carlos III. Además, se considera como duquesa de Rothesay y condesa de Chester, también es nombrada legalmente como princesa de Gales, pero por respeto a la imagen de ‘Lady Di’ fue titulada como duquesa de Cornualles. Actualmente, es una de las mujeres más valiosas de la familia real.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos III en los próximos días será coronado como único monarca de Reino Unido. Foto: EFE

(Tenemos para usted: ¿Cuáles son los artistas que cantarán en la coronación del rey Carlos III?).

Los miembros pertenecientes a esta familia, sin duda alguna, deben mostrar siempre una imagen intachable e inmejorable ante el mundo. Por esta razón, deciden mantener en privado algunos vicios y adicciones para no perjudicar a esta gran institución familiar a la que pertenecen.



En consecuencia de esto, Camilla Parker- Browles ha mantenido un secreto muy oscuro que la ha acompañado desde hace más de 30 años y qué aún no ha podido alejar de su vida. Según se ha dado a conocer por los medios ingleses, la esposa de Carlos III aún no ha podido superar su adicción al tabaco, pese a que su esposo se oponía a este desde que empezaron a salir.



Para nadie es un secreto que el consumo de tabaco es una de las adicciones más dañinas para cualquier persona. Este vicio sigue siendo una adicción que afecta la salud y la calidad de vida de millones de personas.

El tabaco tradicional sigue ocupando una parte importante y problemática del consumo juvenil: Un 33.2% hace un consumo al menos mensual. Este porcentaje se incrementa un 6,4% para las nuevas formas de consumo.#TodosContraElCáncer #cáncerytabaco pic.twitter.com/rpSF7a5VIE — Asociación Española Contra el Cáncer (@ContraCancerEs) April 19, 2023

(Le puede gustar: Coronación del rey Carlos III: invitaciones, ausentes e incógnitas del evento).

Es por esto, que el nuevo rey de Inglaterra ha ordenado a su mujer que intente dejar su dependencia al cigarrillo. Según unas fuentes cercanas a la reina, se cree que Parker fumaba medio paquete por día y como se dijo con anterioridad es una actividad que lleva haciendo por más de 30 años.



A la conocida reina británica se le nota que consumir tanto tabaco ya le está haciendo mucho daño, pues esta adicción ya le ha dejado varias marcas en su cuerpo, como por ejemplo: en su salud física, en su piel y hasta en sus dientes, pues se ha sometido a varias cirugías estéticas para mejorar su apariencia. De acuerdo con el libro ‘Majesté’, esta importante mujer ha gastado una gran cantidad de dinero en el blanqueamiento y alineamiento de su dentadura, también en tratamiento con láser para eliminar líneas de expresión alrededor de la boca y la eliminación de arrugas con infiltraciones de bótox y peelings ultrasónicos.



Por ende, la famosa inglesa dejó de lado su orgullo y buscó ayuda de profesionales para disminuir poco a poco el consumo de tabaco, para así llegar al punto de erradicarlo de su vida. Esta decisión no fue solo de la nacida en Londres, sino que también su esposo ha influido mucho en ella, ya que como es la esposa del Monarca, debe mejorar su imagen ante el mundo, porque el hecho de ser una mujer fumadora no es bien visto ante los ojos de su país y del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

La esposa de Carlos III fumando tabaco. Foto: Captura de pantalla Twitter

(Siga leyendo: El trauma de infancia que Carlos III padeció por años y que Camila solucionó).

Camilla hace unos años ya habría buscado ayuda para dejar de fumar tan regularmente. Por esta razón, invirtió una fortuna para poder dejar este vicio, pues es algo que no solo afecta su salud física, sino también la mental.



Durante algún tiempo, Camilla recibió ayuda profesional de Mosaraf Ali (uno de los mejores expertos en salud) para poder dejar el tabaco. Y aunque supuestamente dejó de hacerlo, se rumorea que ella recurre al cigarrillo cuando se ve envuelta en una situación de estrés.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Emojis, carruajes y misa: así será la coronación del rey Carlos III

Carlos III aterrizó en Alemania en su primera visita al extranjero como rey

El rey Carlos III desalojó al príncipe Harry de su única vivienda en Reino Unido