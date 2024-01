La actriz Sandra Muñoz es criticada en redes sociales por hablar de amor propio

Sandra Muñoz es una recordada actriz de los años 90 e inicios del 2000. Aunque, hoy en día se encuentra alejada de las cámaras, la también modelo tiene su emprendimiento de trajes de baño y un portal de consejos de salud y belleza.

Sandra Muñoz habló sobre el amor propio

A través de su cuenta de Instagram, Sandra Muñoz compartió un video con sus más de 1.1 millones de seguidores. En la descripción del metraje escribió: "Lindo día. Amando mis imperfecciones y te invito que hoy y siempre hagas lo mismo, porque tú eres única, tal cual eres".

“Estoy así, sin maquillaje, sin filtro, porque amo lo que soy, amo los cambios de la edad, porque amo y acepto mis 45 años y hoy las invito a ustedes a que se amen tal cual como son", confesó.

La mujer aseguró que hay que aceptar los cambios, porque como un día tuvo 20 años, hoy en día ya ha pasado el tiempo. Entonces, es necesario en la vida asumir que, sin importar la edad, la persona “vibre” de la misma manera.

En otra parte, habló sobre la liposucción a la que se sometió hace algunos años y las secuelas que dejó el procedimiento: "Yo me hice una lipo cuando tenía 18 años, me quedaron unas cicatrices cosas que hoy no existen, amo esas imperfecciones, las muestro, salgó en Instagram hablando de la fibrososis".



A pesar de la buena intención de la actriz en dejar un mensaje de amor propio y empoderamiento, recibió algunos comentarios negativos: "Después de pasar por cirugías se acepta como es, yo haría lo mismo" y "Así habla cuando no le cabe una cirugía".



Sin embargo, fueron más los mensajes de apayo por parte de sus seguidores que recibió: "Eres simplemente espectacular", "Claro, eres preciosa, no importa la edad", "Qué pensamientos y personalidad tan maravillosa" y "45 años, todavía estás muy joven".

Tras lo sucedido, la actriz habló en exclusiva con el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' sobre los comentarios que recibió: "Muchos te amarán por lo que eres, otros te odiarán por la misma (...). Desafortunadamente, no todas las mujeres tienen empatía o corazón noble, no sé cómo se le llama. A mí realmente no me interesa lo que escriben en redes sociales".

