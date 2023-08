La actriz caleña Marilyn Patiño ha sido parte de múltiples producciones colombianas y extranjeras en las cuales se ha destacado en cada uno de los papeles que ha interpretado.



Lo que no muchos saben es que hay varias situaciones personales que han hecho que su vida no sea como lo imaginan.



Una de ellas tiene que ver con uno de sus familiares: su padre, quien se encuentra desaparecido desde hace muchos años y no se volvió a saber de él, por lo que cuenta que se trata de un episodio muy triste en su vida.

Tras su aparición en telenovelas y series como 'Los Reyes', La sucursal del cielo, 'Oye bonita', 'Escobar: el patrón del mal, entre otras, Marilyn decidió contar en el programa de Laura Acuña en YouTube llamado "La sala de Laura Acuña", algunos apartes de su vida personal y profesional.



Patiño cuenta que la desaparición y muerte de su progenitor le marcó la vida: "aparece como desaparecido, pero a él lo mataron, lo torturaron y nadie lo enterró porque lo lanzaron a una fosa común, es lo que me dicen, lo que dice mi familia”, expresó Marilyn en el magazín.



Su padre desapareció cuando ella era una niña y que, por lo tanto, no compartió muchos momentos importantes de su vida: "yo crecía soñando con que mi papá iba a aparecer, mira el daño tan grande que le pueden hacer a un ser humano, a una niña, donde uno crece esperando y teniendo la ilusión de que algún día ese papá va a aparecer", continuó la actriz.

Aunque han pasado muchos años, la actriz comenta que esta situación sigue haciendo 'mella' en sus sentimientos porque la hizo crecer como una niña llena de resentimiento y miedos.



"Yo he tenido que amar, perdonar, sanar, en todos los aspectos, tengo que tener una ayuda impresionante, psicológica, en todo sentido, yo soy víctima porque puedo contar la historia de lo que es la resiliencia en este país y cómo me crié prácticamente sola”, expresó la actriz.



En los registros de las autoridades, el padre de Marilyn sigue desaparecido, pero no le dicen específicamente qué pasó con él, solo han sido rumores los que se conoce sobre él: "nunca vi el cuerpo muerto", aseguró.



Así mismo, recordó cómo eran las navidades para ella: "todas las navidades pensaba que iba a abrir la puerta o una ventana y que iba a mirar hacia la derecha o a la izquierda y que iba a ver a mi papá venir, con sus manos vacías, pero llegando, a mí no me importaban los regalos, ni nada material, a mí me importaba que mi papá apareciera", manifestó.



A pesar de todo esto que ha vivido, la caleña ha sabido reponerse y ha sacado adelante su carrera en el mundo artístico y ahora se prepara para lanzar su talento en la música.

