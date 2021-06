Muere la actriz Lisa Banes, tras ser atropellada en Nueva York

La actriz Lisa Banes, de 65 años, falleció este lunes 14 de junio tras haber luchado por su vida durante los últimos 10 días, en un hospital de Nueva York, en Estados Unidos.



De acuerdo con ‘Daily Mail’ la reconocida artista, que vivía en Los Ángeles, se encontraba allí porque era su primera visita a la Gran Manzana desde que iniciaron los confinamientos por el covid-19 en el país norteamericano.



El medio aseguró que el 4 de junio Banes estaba en camino a verse con su esposa Kathryn Kranhold, cuando fue atropellada por un conductor en una motocicleta tipo scooter. El hecho ocurrió en la intersección de Amsterdam Avenue y West 64th Street en el Upper West Side.



La famosa fue trasladada de urgencias al Mount Sinai Morningside en estado crítico. Allí permaneció bajo observación medica por su delicado estado de salud, sin embargo, a pesar de los esfuerzos profesionales, no lograron salvarla de la muerte.



Adiós a la sensacional Lisa Banes, actriz estadounidense (premiadísima en teatro) con papeles en cine tan increíbles como el que tenía en PERDIDA, de David Fincher. Sin embargo me gusta recordarla más en la inolvidable COCKTAIL (foto) o como la madre de EL HOTEL NEW HAMPSHIRE. pic.twitter.com/XeHhDv8NbS — Fausto Fernández (@faustianovich) June 15, 2021

Según un portavoz de la Policía de Nueva York, “a su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza”.



El siniestro está siendo investigado por el departamento de colisiones de la Policía de Nueva York; sin embargo, informaron que a la fecha no han logrado dar con el responsable del incidente.



Muere la actriz Lisa Banes diez días después de ser atropellada en Nueva York, la actriz estadounidense, conocida por sus interpretaciones en películas como Cocktail (1988) y Perdida (2014), ha fallecido a los 65 años. pic.twitter.com/Zy1fgMCT20 — Moises Lopez (@chapoisat) June 15, 2021

Según ‘Coast Reporter’ la primera hipótesis que manejan las autoridades es que el conductor se habría saltado una luz en rojo.



Banes es recordada por sus actuaciones en series como 'Looking Back in Anger' (1985), 'Girls Club' (2002), 'Six Feet Under' (2005), 'The Good Wife' (2010), 'La Ley y el Orden: UVE' (2011). Su última aparición en series la dio en le cuarto episodio de ‘Them’ (2021).



Ayer falleció a los 65 años Lisa Banes de un accidente de tráfico pic.twitter.com/PJYU2jl9EC — María Villegas 😷 stay safe please 🍋🍋 (@martinmaria18) June 15, 2021

También se mantiene en la memoria de muchos cinéfilos por sus actuaciones en películas como '​Cocktail' o 'Gone Girl' ('Perdida').



Además, fue premiada con el Theater World Award en 1981 por su interpretación de Alison Porter en ‘Don't Look Back in Anger’, y fue nominada como mejor actriz en 1984 para los premios Drama Desk Award por su papel en ‘Isn't it Romantic?’.

