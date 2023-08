Laura Rodríguez regresó a la televisión tras padecer una parálisis facial periférica que le impedía movilizar la parte izquierda de su rostro.



Recordada por interpretar a Marbelle en su época adolescente en 'Amor sincero' y por su participación en 'Diomedes, el cacique de la junta', 'Garzón' y la cinta 'El olvido que seremos', la actriz tuvo que dejar las pantallas por un tiempo.

En 2021, la colombiana tuvo que alejarse de la televisión a causa de una parálisis facial que de pronto apareció su en cara, pero de la que había tenido algunos síntomas anteriores sin reconocerlos.



(Le puede interesar:El sablazo que le manda Marbelle a sus colegas artistas que apoyaron a Petro ).



"La última semana de agosto de ese año comencé a sentir cosas extrañas, estaba trabajando con un emprendimiento, un papel para teatro, estaba como con en setenta mil cosas creyéndome la mujer maravilla y empecé a tener dolores de cabeza, malestar general, una picada debajo de la oreja y yo decía ‘no pasa nada’".



Y añadió: "Un día me tomé un café y le dije a mi esposo que me había quemado, pero en realidad había perdido la sensibilidad de la mitad de la lengua. El dos de septiembre me levanté y tuve la parálisis facial", recordó la empresaria en una entrevista para el canal de YouTube 'La Sala de Laura Acuña'.



Después de esto, la samaria inició toda clase de tratamientos para el cuidado, tanto de su cara como de su salud mental y física, pues el estrés fue uno de los principales estados de que influyó en su padecimiento.



(Siga leyendo:Diomedes Díaz: la triste historia detrás de una de sus canciones más exitosas).



Su recuperación estuvo acompañada de varios pronósticos que en principio no fueron alentadores, pero que con disciplina y bastantes terapias logró salir adelante en su recuperación.

Vuelta a la pantalla chica

Tras un largo proceso en el restablecimiento de su salud, Rodríguez regresa a la televisión en un seriado para VIX, interpretando a 'Nidia Quiñones', la novia de un agente que persigue a'Carlos Lehder', el exnarcotraficante que ayudó a fundar el Cartel de Medellín.



La actriz reveló que llegó al personaje de 'Paraíso Blanco' después de una ardua audición que trabajó con toda la dedicación, y por el que no dudó en demostrar su emoción al volver a la actuación.



"Fue el primer proyecto que hice después de mi parálisis facial y ¡sí!, vale la pena verlo hasta el final porque con esto firmé mi regreso a las canchas después de mucho trabajo”, señaló en entrevista para la revista 'Vea'.

El papel le ha implicado varios retos, empezando por el idioma, pues aunque tiene ascendencia latina, su personaje nació en la gran manzana, así que la comunicadora debió profundizar en la lengua extranjera.



(Lea también:Los 'Picapiedra' regresarán a la televisión como serie comedia para adultos).



“Estuve un mes estudiando inglés en Atlanta para perfeccionar el idioma, ya que Nidia vivía en Nueva York. Tuvimos muchos ensayos con los directores y el compañero con el que trabajé es polaco, entonces era un reto para los dos comunicarnos, pero logramos una gran dupla”, afirmó para el medio anteriormente mencionado.



Este es un proyecto que tiene comprometida a la colombiana al 100 por ciento, y del que no cabe duda, seguirá demostrando su gran talento junto a las figuras Lina Tejeiro, Variel Sánchez y Sebastián Osorio, entre otros artistas.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Màs noticias