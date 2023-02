La actriz Kristina Lilley, recordada por interpretar el papel de Gabriela Acevedo de Elizondo en la novela ‘Pasión de gavilanes’, sorprendió a sus seguidores con una noticia poco alentadora pues confesó que fue diagnosticada con cáncer de mama nuevamente.

En sus redes sociales, la mujer, de 59 años, suele mantener al tanto a sus seguidores de su estado de salud. Recientemente, aseguró que estaba un poco preocupada porque tenía que volver a practicarse cierto tipo de procedimientos para combatir la enfermedad.



“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, afirmó.



Asimismo, comentó que empezó su tratamiento de quimioterapia para sobrellevar su condición. Sin embargo, esto le causa unos efectos secundarios en su cuerpo, como la caída del cabello.



“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero bueno ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, contó la actriz en una publicación en su Instagram.



Varios de sus seguidores se han mostrado preocupados por la actriz y le han mandado mensajes de apoyo. “¡Eres una mujer muy fuerte y sé que todo esto es pasajero! Te queremos mucho”, “Caerá el pelo momentáneamente, pero tu belleza sigue creciendo abundantemente”, “Tu eres una guerrera. Volverá a crecer”, se lee en los comentarios.



También, varios de sus colegas han mostrado su apoyo, una de ellas fue Lorena Meritano, quien también ha tenido que luchar contra esta enfermedad. “Todo mi amor. Gracias a vos y a Dios por tu vida que será muy larga”, escribió.



Además, aprovechó este espacio para darle un consejo a la actriz: “Pásate la máquina, es lo mejor, la sensación de caída del pelo es fea. Ya te pasas la máquina y apenas termines el tratamiento comienza a crecer. Te verás hermosa porque lo sos por dentro y por fuera. Te quiero un montón”.



Por su parte, Lilley se ha mostrado conmovida con tanto apoyo y le agradeció a sus seguidores: “No tengo como agradecerles tantos mensajes tan hermosos y tanta fortaleza que me están dando. Abrazos a todas las personas que me están contando sus historias ¡Muchas gracias!”.

