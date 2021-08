‘El que nada debe, nada teme’: Diana Ángel habla sobre video de Azcárate

Después de cuatro días de que la comediante y presentadora Alejandra Azcárate reapareciera en público con un vídeo tras un mes de ostracismo, las reacciones a sus palabras siguen generando revuelo en la farándula nacional.



En esta oportunidad, luego de que Daneidy Barrera, la popular ‘Epa Colombia’, se volviera tendencia por mofarse de la situación de Azcárate, la luz de los focos está dirigida a Diana Ángel, la reconocida actriz bogotana.



A través de un par de tuits, Ángel puso en tela de juicio las palabras que Azcárate compartió en su grabación de 56 minutos publicada en Instagram.

“Me criaron a punta de refranes y uno de mis favoritos es: ‘El que nada debe, nada teme’ . Y si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una Investigación, entonces ¿cuál es la lora? ¿Se está especulando? ¿Se está suponiendo?”, escribió.

Y su arremetida no terminó ahí.



Minutos antes, Ángel había comparado la situación de Azcárate con lo que vivió la ex Señorita Colombia Valerie Dominguez entre 2010 y 2012, quien fue investigada en el caso de malversación de subsidios de Agro Ingreso Seguro luego de que su pareja de entonces, el comisionista Juan Manuel Dávila, resultara implicado en dicho acto de corrupción.

La ley es para todos!.. que la investiguen a @LAAZCARATE y ya veremos, a lo Valerie Dominguez. — Diana Angel (@DianAngel01) August 3, 2021

Vale la pena recordar que Azcárate ha estado en el ‘ojo del huracán’ desde el 23 de mayo, cuando una avioneta relacionada con su esposo, el publicista Miguel Jaramillo, fue incautada con 446 kilos de clorhidrato de cocaína y 102 millones de pesos en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia.



En su publicación de este sábado en Instagram, la reconocida humorista había narrado la ‘difícil situación’ por la que viene pasando.



“Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás tengan que transitar por estos espacios porque no hay una sola esquina pasible”, dijo entonces.

