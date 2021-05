La actriz Aída Morales se suma al Día Mundial de las Aves

Este sábado 8 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Mundial de las Aves a través del ya conocido ‘Global Big Day’, una jornada en la que personas de todo el mundo registran colectivamente el mayor número posible de especies de aves en sus países de origen. En esta versión, según ProColombia, nuestro país espera ganar por séptima vez la competencia global.

Desde la vereda San Antonio, en Guayabetal (Cundinamarca), la reconocida actriz tolimense Aída Morales se sumó a la jornada con su pareja y un grupo de amigos.



“Yo nací y crecí en un pueblo, en El Líbano (Tolima) y me fui a vivir a la ciudad. Desde entonces, no había vuelto a vivir en pueblos. Pero, a propósito de la pandemia, con mi pareja decidimos venirnos a vivir al campo”, cuenta la reconocida actriz, recordada por sus papeles en telenovelas como ‘A corazón abierto’ y quien participa en la película ‘El olvido que seremos’, dirigida por el español Fernando Trueba y basada en la novela homónima del escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince.



“Me vine a vivir al campo para recuperar lo que había perdido y para intentar ser autosostenible, porque nos hemos olvidado de la riqueza de lo rural. Hace muchos años no disfrutaba de la riqueza de los ríos y cascadas”, añade la artista.

Facebook Twitter Linkedin

Esta ave (la piranga rubra) es una de las tantas especies que se pueden contemplar en Guayabetal (Cundinamarca). Foto: Didier Mancera García

En El Líbano, municipio cafetero del norte del Tolima, comenzó su fascinación por las aves. Pero desde que se fue a vivir a Guayabetal se convirtió en toda una aficionada del avistamiento. Por eso, con un grupo de amigos, de ornitólogos y amantes de la avifauna, y con el apoyo de la administración municipal, se sumó al Día Mundial de las Aves.



Didier Mancera García es un guía turístico especializado en avistamiento de aves, oriundo de Guayabetal: un municipio que tiene un gran potencial en aves debido a su ubicación geográfica, pues está entre dos páramos, Chingaza y Sumapaz, y la bañan dos ríos: Blanco y Negro. “Tenemos alturas entre 1.000 y 3.000 metros y eso nos permite tener una gran variedad de aves. Cada vez son más las personas que llegan, de distintos lugares, a contemplar nuestros pájaros”, cuenta Mancera y añade que en esta población, en jornadas anteriores del ‘Global Big Day se han registrado hasta 400 especies.



Precisamente, en este municipio de Cundinamarca y pegado al departamento del Meta, se descubrió el Tororoi (Grallaria kaestneri), especie endémica que se ha convertido en insignia ambiental de la región y del país.



El encuentro contará con seis diferentes rutas que serán recorridas por 60 personas entre especialistas ornitólogos y amantes de la avifauna, entre ellos la actriz Aída Morales, embajadora de la causa ambiental.

Facebook Twitter Linkedin

El gavilán Caminero Rupornis Magnirostris también se puede avistar en Guayabetal. Foto: Didier Mancera García

Campeones en aves

“Colombia quiere coronarse de nuevo como campeón en el Global Big Day 2021, la competencia de aves más importante a nivel mundial, que se organizará este 8 de mayo de manera virtual en el Día Mundial de las Aves Migratorias, y cuyo objetivo es invitar a miles de pajareros de todo el mundo a que cuenten desde balcones o jardines la gran mayoría de aves que puedan encontrar en un solo día”, expresó ProColombia en un comunicado.



El año pasado, Colombia ganó al registrar, el 9 de mayo, 1.453 especies. Y el 17 de octubre también obtuvo el primer puesto al encontrar 1.300 aves. Los pajareros colombianos desde 2017 han logrado tomar la delantera y darle al país seis victorias, según añadió la entidad, que ha promovido en el mundo a Colombia como un destino de primer nivel para la observación de aves.



No en vano, es el país número uno en diversidad de aves en el mundo, con alrededor de 1.876 especies. Además, el país cuenta con casi 70 especies endémicas, lo que lo ubica en el tercer lugar en Suramérica después de Brasil y Perú.