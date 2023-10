La actriz Carolina Gaitán reveló cómo fue su entrevista con Shakira: 'Parece mentira'

Recientemente, la actriz y cantante Carolina Gaitán, más conocida como 'La Gaita', no pudo ocultar su emoción al mostrar en sus redes sociales que había tenido la oportunidad de viajar a Barcelona para entrevistar a Shakira.

En su cuenta de Instagram enseñó que estaba en la búsqueda de la sabrosura colombiana, y por esta razón iba a entrevistar a la barranquillera. Al comenzar la conversación, la actriz le llevó un regalo que representaba al carnaval de Barranquilla.



Asimismo, reveló que uno de los ritmos que más le gusta es la champeta y que cada vez que la escucha siente como un corrientazo. Luego Carolina quiso preguntarle a Shakira sobre cuáles son las frases colombianas que más suele decir: “Cuando nos saludamos, que decimos 10 cosas al mismo tiempo: ‘Quiubo, cómo estás, cómo te va, en qué andas, qué tal… El multisaludo”, declaró la intérprete.



(Lea también: Historia de amor de la actriz Ana Lucia Domínguez de 'Pasión de Gavilanes' y su pareja).



La conversación entre ellas no fue muy larga, sin embargo, bastó para cumplir uno de los sueños más grandes de 'La Gaita' y expresó la nostalgia que significó este momento.

La actriz reveló que desde pequeña escuchaba la música de la barranquillera. "Cuando estaba en el colegio oía todo 'Antología' para adelante y para atrás, sin parar, cantaba 'Donde estás corazón' hasta que mis papás no daban más", confesó.



Para ella conocer a Shakira es un sueño y mucho más el poder tomarse una foto junto a ella haciendo un corazón con la mano, algo que para ella es irreal.



(Lea también: Esta es la fruta que es considerada una 'bomba' de vitamina C, según estudio).



"Me aprendí todos sus trabalenguas y hoy dibujamos un corazón juntas con las manos, ¡me parece mentira!!!", añadió.

Por último, comentó que su ídolo era una mujer buena y muy humilde. "Gracias por leerme bellezas. ¡¡¡Les quería compartir este momento!!! ¡Por si las dudas, ella es una buena onda total! Fue un momento muy bello junto a la tremendísima", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Drake le regaló 200 millones a fan en concierto porque tenía letrero contando su 'tusa'

Premios Latin Billboard 2023: estos son los artistas nominados por categoría

El mal momento de Nicolás Tagliafico: se le perdió la medalla de campeón del Mundial