Uno de los romances de la farándula colombiana que más ha llamado la atención en redes sociales durante los últimos meses es el de la actriz Alina Lozano, conocida por interpretar a Nidia Pacheco en ‘Pedro el Escamoso’, Esther Pimiento en ‘El Último Matrimonio Feliz’, Margarita ‘La Reina del Sur’ entre otros, y su novio Jim Velásquez quien es influenciador en las diferentes redes sociales.

Los internautas han dudado de su relación, aseguran que es “ficción” pues la diferencia de edad es demasiado grande, ya que se llevan casi 30 años, sin embargo, en diferentes entrevistas han mostrado afirmado que no es “actuada” y han tenido muestras de cariño.

La pareja fue invitada al programa de entretenimiento ‘Bravíssimo’ de Citytv, donde contaron los diferentes procesos y situaciones que han tenido que atravesar durante su relación.



La reconocida Actriz aseguró que la convivencia en pareja ha sido un poco complicada, haciendo referencia, que no es por la edad, sino por el estilo de vida que cada uno lleva, ya que ella desde muy joven está acostumbrada a levantarse temprano, hacer ejercicio, asegurando que le gusta ver el amanecer y a su pareja “le gusta el amanecer, pero para llegar a la casa”.

Así mismo, los famosos contaron cómo fue el inicio de su relación, cómo se conocieron y las situaciones a las que se han tenido que enfrentar, ya que todo el mundo asegura que su relación es falsa.

Durante un momento de la entrevista, Jim Velásquez, aseguró que llevan un año, un mes y una semana de relación oficial, además, mencionaron el tema del matrimonio, donde la actriz aseguró que es algo en lo que no había pensado.



Tras varios minutos de hablar sobre su relación, el creador de contenido sorprendió a su novia y los presentadores del programa de televisión, pidiéndole matrimonio de forma oficial, Velásquez dijo: “Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘Pedro el Escamoso’ y desde ese momento supe que eras la mujer mi vida, entonces ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días (...) Quiero aprovechar este momento, para pedirte que te cases conmigo”.

La reconocida actriz no pudo evitar llorar de la emoción, pues esta propuesta no se la esperaba, ya que en varias oportunidades le aseguró a su ahora prometido que no tenía intención de casarse, sin embargo, frente a miles de televidentes dijo que: “es la primera vez que me piden matrimonio (...) Claro que sí aceptó amor”.

