El día a día de los famosos sorprende a los fanáticos y a los paparazzis, pues con frecuencia se forman relaciones inesperadas.Por ejemplo, los rumores de una relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny, o el regreso de Ben Affleck y Jennifer López.



Ahora son dos nombres los que aparecen vinculados en la prensa rosa: el de la empresaria Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet.

(Le puede servir: ¿Está bien masturbarse estando en una relación con alguien?).

Estos rumores empezaron cuando los vieron juntos en París, según la cuenta de Instagram de chismes Deux Moi.



Esto generó una alerta en esta cuenta dedicada al entretenimiento, escribiendo: “alerta nueva pareja”, refiriéndose a las jóvenes estrellas, en la capital francesa.

Según esta cuenta, a los famosos se les vió saliendo juntos y huyendo en un carro para no toparse con los paparazzis, a la vez que fueron fotografiados cercanos durante la celebración de los premios Óscar.



Desde enero de 2023 Kylie Jenner se encuentra soltera pues ella y Travis Scott rompieron su relación, según la revista Us Weekly. La pareja comparte dos hijos, Stormi, de cinco años y Aire Webster, de uno.



Según la revista People la pareja se separó por prioridades y por no tener proyectos compatibles.

(Lea también: Santana Rosa: la nueva identidad del reconocido actor Santiago Gómez).

Las pistas de un nuevo romance



A finales de enero, Jenner y Chalamet fueron vistos juntos en el desfile de moda en París. En abril se empieza a rumorar que tienen una relación, pues apareció un video en redes sociales en el que se encontraban muy íntimos en una fiesta.



Según varias revistas de farándula internacional, parece que esta relación va cada día está más firme, ya que en diferentes momentos se les ha visto en eventos y lugares de lujo, como en tipos de citas y encuentros clandestinos.

Por el momento ninguno de los dos ha confirmado el romance, pero las redes sociales están llenas de comentarios sobre este peculiar junte.



“Jenner y Chamalet están saliendo juntos, ahora están consiguiendo los mejores hombres”, “Viendo a Kylie y a Chamalet salir juntos, es como ver compañeros de graduación saliendo seis años después” y así, cientos de comentarios en Twitter que cuestionan la relación.

(Puede ayudarle: 'El bullying era peor': Marbelle habla del porqué decidió bajar de peso).

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Séptima edición de ArtBo: seis circuitos artísticos y transporte gratis

Artistas de cuatro países intervienen 33 'sandías' en honor a Rufino Tamayo

Lydia Azout: Autorretrato de una maestra del hierro