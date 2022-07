Kylie Jenner está envuelta en otra polémica luego de que una mesera la acusara de dejar menos del 15% de propina en un lujoso restaurante de Nueva York.



El hecho habría ocurrido en el 2021 pero la trabajadora apenas lo contó en sus redes sociales. Julia Carol Ann, la persona que atendió a Kylie, publicó un video hablando de algunas de las personalidades a las que ha servido.



Entre los famosos que han estado en el restaurante de Manhattan destacan las hermanas Hadid, Hailey Bieber, Nick Jonas, Beyoncé y las hermanas Jenner.



La ex mesera calificó cómo fue atender a cada una de estas figuras y explicó del 0 al 10 cuáles fueron los que tuvieron mejor comportamiento. En lo más abajo de su lista ubico a la mamá de Stormi.



Según Julia Carol Ann, hace un año Kylie Jenner estuvo en el restaurante donde disfrutó de una cena de 500 dólares, unos dos millones de pesos colombianos. Sin embargo, al salir, la famosa solo dejó 20 dólares para recompensar el servicio. Unos 80 mil pesos.



En Estados Unidos la cultura de las propinas es importante y aunque no es obligatorio lo normal es dejar entre el 18 y el 22 % del valor de la cuenta. La cifra que entregó Jenner apenas representaría el 4% de lo que consumió.



La creadora del video aseguró que Kylie no tuvo mal trato ni fue grosera con los meseros, pero que la módica suma de la propina los sorprendió. Por lo tanto la calificó con un dos en la escala de cero a diez.



Los regalos a Stormi

En redes sociales, algunos usuarios indignados rememoraron que la empresaria de maquillajes despilfarra el dinero en sus pequeños hijos. Recordemos que Kylie y el cantante Travis Scott, tienen dos pequeños: Stormi, de cinco años y Wolf, de tan solo seis meses.



Para el primer día de colegio de Stormi, su mamá le regaló un bolso de la marca Hermés, evaluado en 12 mil dólares, más de 40 millones de pesos colombianos. La niña también tiene un mini Lamborghini de 50 mil dólares (200 millones de pesos) y una mini mansión de 20 mil, unos 80 millones de pesos.

